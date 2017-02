Miguel Bosé, el "bilocado"

Madrid, 9 feb (EFE).- La bilocación es la presencia sobrenatural de una persona en dos lugares a la vez, pero Miguel Bosé está "en segundo" curso de ese "don" y todavía no puede "teletransportarse", por eso, desmiente riéndose, es "imposible" que le hayan visto "viviendo" en Lezama, Galicia, el Bierzo, Comillas o Badajoz.

"Hace un año me crucé con un tío de Lezama (Vizcaya) en Madrid que me dijo 'ya estás tardando en volver'", cuenta divertido el artista en una entrevista con EFE para presentar su gira "MTV Unplugged".

Según algunos medios, Bosé le había comprado al futbolista Julen Guerrero su casa de Lezama, había matriculado a sus cuatro hijos -Ivo, Diego, Tadeo y Telmo- en un colegio de la localidad de apenas 2.400 vecinos y muchos de ellos le habían visto en diferentes ocasiones.

"Puede que Lezama sea una puerta a otra dimensión por la que alguien pase y vaya y venga", se ríe y revela que también "le han visto viviendo" en Galicia, "en un molino rodeado de nutrias. Estoy como Cruella de Vil haciéndome un abrigo con los castores y las nutrias".

Pero es que además, relata, "tiene" en Comillas (Cantabria) "una casa preciosa del siglo XIX, un palacete, que le 'alquila' a las Koplowitz".

Otra más, enumera, en Badajoz y aún una quinta en León, en el Bierzo, "un refugio espectacular que parece ser un búnker que no se ve si pasas por allí y que no ven ni los ciervos".

"No tengo tiempo para estar en todos estos sitios, aunque lo de Lezama es lo más espectacular", asegura.

"Soy imbécil porque tengo un patrimonio por toda España del que no participo. De hecho, me pregunto a veces que por qué me lo he comprado", ironiza el cantante, de 60 años.

"Lo mismo -añade riéndose- tengo que hablar con mi administrador porque el alquiler no se refleja".

En realidad, el artista vive desde hace tiempo en Panamá, porque residir en el país en el que nació le permite estar en pocas horas de avión en cualquier ciudad de Hispanoamérica, un continente en el que es "adorado".

Entre el próximo 16 de febrero y el 19 de mayo, Bosé tiene previstos 17 conciertos con "MTV Unplugged" en Hispanoamérica -México, Puerto Rico y República Dominicana- y otros 9 en Estados Unidos.

Concha Barrigós.