Rosalía, revelación del nuevo flamenco, lanza su disco de debut "Los Ángeles"

Barcelona, 10 feb (EFE).- Rosalía tiene 23 años y canta como los ángeles, pero no como unos ángeles tradicionales, sino unos con alma flamenca y gran libertad creativa, ya que esta intérprete catalana se siente "cantaora, pero no la típica cantaora", y lo demuestra en "Los Ángeles", un debut discográfico que es toda una revelación.

Como dice ella misma, Rosalía no es la típica cantaora: no ha mamado el flamenco en casa, ha llegado al cante a través del estudio, tiene una licenciatura universitaria en Interpretación del Cante Flamenco, se ha dado a conocer en círculos culturales por su colaboración con La Fura dels Baus y en las redes sociales por su canción con el rapero C. Tangana.

Rosalía rompe el molde: tiene los ojos muy negros, la melena larga y oscura y llega a la entrevista vestida de negro, pero toda esa oscuridad tan flamenca se quiebra con una sandalias de plataforma plana con calcetines blancos de marca.

Además, no ha elegido para su debut discográfico a un guitarrista flamenco, sino a Raül Fernández, Refree, el mismo que facilitó el despegue de Sílvia Pérez Cruz y produjo uno de los mejores discos de la última etapa de Kiko Veneno.

"Raül y yo entendemos la música igual -señala Rosalía-. Lo importante es la emoción, no el cliché. Lo bonito es ser libre y creativo y Raül es el músico más creativo que he conocido, y eso te arrastra".

Este vuelo libre y creativo que Rosalía y Raül Refree han iniciado tiene un punto de partida muy pegado a la tradición y a las raíces flamencas.

Los temas que componen "Los Ángeles", un disco que sale hoy a la luz, son cantes tradicionales flamencos que hablan de la muerte y que Rosalía ha rastreado en archivos y viejos casetes.

Rosalía compone y tiene temas propios grabados, pero para su debut ha elegido melodías y letras ya existentes porque "quería empezar por la tradición, reinterpretando la tradición".

"Cada corte del disco es un cante que se convierte en canción -ha explicado-. Mezclo letras, canto con libertad y Raül Refree ha aportado unos arreglos y una producción que se salen del canon".

Raül Refree parte de la guitarra flamenca y aporta una actitud punk que puede parecer incompatible, pero que a Rosalía le parece muy natural.

"El punk y el flamenco conectan por su visceralidad, como también lo hace la música negra", aclara la cantaora, gran admiradora de la Niña de los Peines, pero también de Kendrick Lamar y Sufjan Stevens.

"En mi entorno tener gustos así de variados es normal -añade-. Me muevo con otros flamencos de mi generación que exploran y me animan a explorar porque hoy en día el panorama es más abierto".

Rosalía menciona al Niño de Elche y a Rocío Márquez para demostrar que "existe una escena flamenca que se ha bajado del tablao, y eso está muy bien".

"La gente joven está conectando con el flamenco", añade con alegría esta chica barcelonesa que descubrió el flamenco con 13 años cuando escuchó por primera vez a Camaron.

Desde entonces, Rosalía ha vivido por y para el flamenco y se ha formado en la tradición que respeta y admira: "No descarto que mi próximo disco sea de flamenco ortodoxo", advierte.

De momento, ha empezado con un disco de voz y guitarra que hermana Black Sabbath con Manolo Caracol y acaba con "I see a darkness", de Bonnie Prince Billy, que fue la primera canción que interpretaron juntos Rosalía y Raül cuando se conocieron y que ha dado lugar a una unión artística que está dando mucho que hablar.