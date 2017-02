El cantante Francisco: "Con Franco vivía muy bien, jamás me faltó nada, nadie cortó mi libertad ni me dijo 'prohibido'"

El cantante alicantino Francisco González Sarriá, conocido artísticamente como Francisco, ha sorprendido con unas controvertidas declaraciones en las que muestra su visión política.

En una entrevista concedida a 'El Mundo', Francisco ha declarado que "a la izquierda la vota mucha gente, pero también mucha gente ignorante", ya que "uno promete a los chicos 1.500 euros al mes y se lo creen", algo que califica de "populismo" y que compara con "Venezuela", añadiendo que "jamás he oído tanto 'se prohíbe' como en estos últimos dos años".

"Con Franco yo vivía muy bien, jamás me faltó nada, nadie cortó mi libertad y nadie me dijo 'alto, prohibido', todos dejábamos la bici sin candado y había una hermandad entre vecinos que hoy no existe", continúa.

Además, Francisco añade que "si digo que me siento orgulloso de ser español y si luzco la bandera de España, me tachan de facha, pero si ser facha es eso, me siento orgulloso, porque amo a mi país".

"Ojalá la enseñanza fuera única en España, no que cada comunidad cuente la Historia a su manera", reclama, explicando que "hay comunidades autónomas que están engañadas con la Historia", ya que "si tecleas cuándo se creó España o si Cataluña fue alguna vez nación, sale todo, o las Vascongadas", concluyendo al preguntarse si "fue alguna vez país".