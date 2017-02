John Mayall: "Nunca me sentí traicionado por Eric Clapton"

Madrid, 13 feb (EFE).- John Mayall, leyenda del "blues" con más de 50 años de carrera a la espalda, recorre estos días España en una gira sin guitarrista titular, lo que resulta curioso para quien formó una poderosa entente en los años 60 con Eric Clapton, antes de que este lanzara su siguiente proyecto, Cream.

"Nunca me sentí traicionado por él. Era progresión natural", asegura este británico de 83 años que se ha subido a los escenarios con gente como Mick Fleetwood, Mick Taylor o John McVie, entre muchos otros, y que en su actual gira actúa cada noche, como si el escenario fuese todo el alimento que necesita.

A falta de un virtuoso oficial a las seis cuerdas, él asume ese papel en cada velada, además de la voz, y contrapone una dosis extra de dinamismo feroz junto a Greg Rzab (bajo) y Jay Davenport (batería), ofreciendo en cada concierto una combinación nueva de canciones sobre un repertorio de unos 45 temas en total.

"Nos gusta crear música cada noche e implicar así a la gente", afirma.

Parte de esos cortes, que se expanden y contraen según el humor de la velada, proceden de su último álbum, "Talk about that", un "reflejo -señala- de aspectos de la vida que tenía en mente", en el que sobresale "The devil must be laughing".

"Trata sobre que este mundo es un caos", explica, antes de negarse a comentar nada sobre Donald Trump, "porque todo el que se mete en política es un loco".

Grabado en California junto a sus músicos y el guitarrista Rocky Athas, que abandonó la formación a su término, contiene once temas, de los cuales ocho son inéditos compuestos por el propio Mayall y tres, versiones: "It's hard going up", "Goin' away baby" y "Don't deny me".

Atrás quedan los tiempos de su famosa banda The Bluesbreakers, que disolvió en 2008 por última vez. "En realidad, la mayor parte de mi carrera he sido John Mayall, sin más", señala quien presume de rodearse de aquellos músicos "que mejor saben trasladar" lo que quiere transmitir.

Peter Green, Don "Sugarcarne" Harris, Harvey Mendel, Walter Trout... La lista de músicos que sumaron su talento al de John Mayall & The Bluesbreakers es muy larga, y él sigue sin perder comba de lo que sucede en el ámbito de este género musical.

"He escuchado el último disco de The Rolling Stones. De hecho, me lo compré y creo que es muy bueno para atraer nuevo público hacia el 'blues'", señala, por ejemplo.

Miembro del Salón de la Fama del Blues, nunca ha ganado un Grammy ni le inquieta, asegura. Prefiere el aplauso del público, como ratificó en el "excelente" concierto que ofreció el pasado sábado en Málaga. Esta noche vuelve a tocar en suelo nacional, concretamente en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, y aún habrá siete oportunidades más de verle por todo el país.

Mañana está previsto que actúe en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, el miércoles en A Coruña, el jueves en el Auditorio Mar de Vigo, el viernes en el Teatro de Laboral de Gijón, el sábado en el Auditorio de Zaragoza, viernes en la sala BBK de Bilbao y, por último, el 21 de febrero en la sala Apolo de Barcelona.