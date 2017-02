Asociación Promotores Musicales pide al Gobierno una ley para regular la reventa

Madrid, 16 feb (EFE).- La Asociación de Promotores Musicales (APM) pedirá al Gobierno que se cree una ley para regular la reventa de entradas a conciertos tras la denuncia por este mismo motivo presentada por Joaquín Sabina y los promotores de su gira.

"No puede ser que el público esté comprando entradas que no existen", así lo ha expresado en un comunicado el presidente de esta asociación, Pascual Egea, para quien las páginas web de reventa "no tienen ningún modo de garantizar que las entradas que revenden sean auténticas, válidas y que no hayan sido duplicadas".

En países como Reino Unido, Italia o Francia "ya hay un decreto que regula la reventa", y esto es precisamente lo que desde la APM quieren que se implante en España.

En este sentido, ponen como ejemplo las entradas para la gira "Lo niego todo" de Joaquín Sabina, que se han vendido cuando "ni tan sólo se habían puesto a la venta". Un hecho que para Egea es una "tomadura de pelo para el público".

Concretamente, la oficina de Joaquín Sabina ha criticado esta semana lo que está pasando en A Coruña, donde la venta de las entradas para su concierto está aplazada y, sin embargo, varias plataformas "están ofreciendo entradas de reventa, confundiendo al público con supuestas preinscripciones, falsos anuncios de entradas agotadas y compraventas fraudulentas de entradas inexistentes".

Para evitar estos fraudes, el presidente ha recomendado al público que compre las entradas "siempre" en los canales oficiales, ya que es la única forma de "asegurar" la entrada al concierto.