Miguel Costas celebrará 35 años de carrera en un concierto con invitados

Madrid, 16 feb (EFE).- Miguel Costas, pionero del punk en español, además de fundador de Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz, ha anunciado hoy la celebración de un concierto el próximo 17 de marzo en Madrid para conmemorar sus 35 años en la música, ocasión en la que contará con invitados.

Según ha confirmado la organizadora del evento en nota de prensa, los propios Aerolíneas Federales, además de Peon Kurtz (exmiembro de Def Con Dos), serán los artistas que se sumarán a este show, que tendrá lugar en la sala But de la capital.

En el mismo está previsto que interprete y recuerde "canciones que dejaron huella en forma de himnos para toda una generación", así como "sus últimos hits", desde "Bailaré sobre tu tumba", pasando por "Miña terra galega", hasta "No me da la gana".

Las entradas ya se encuentran a la venta, a un precio de 15 euros más gastos de distribución en el canal oficial de distribución por internet, 18 euros si se adquieren en taquilla.

Miembro en paralelo desde los años 80 de Aerolíneas Federales y de Siniestro Total, fue en 1994 cuando Costas abandonó definitivamente su papel como vocalista en esta famosa banda y cuando fundó Los Feliz, que se mantuvo activa entre 1997 y 2000.

Con una nueva formación, firmaría después cuatro discos como Miguel Costas: "Condenados a Costas" (2008), "Costas is Back" (2011), "Alguien tenía que hacerlo" (2013) y el más reciente "No me cuentes tu vida" (2016).