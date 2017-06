William Bell: "Los tiempos cambian pero el soul es el mismo sentimiento"

Zaragoza, 17 jun (EFE).- El veterano cantante estadounidense de soul William Bell, quien actuará hoy por primera vez en España, afirma que, aunque los tiempos cambien y la de ahora sea una generación de músicos diferente a la suya, el soul "es el mismo sentimiento para todos".

Bell (Memphis, 1939) se muestra, en una entrevista con EFE con motivo de su actuación hoy en el Slap! Festival de Zaragoza, muy contento" de haber ganado el pasado mes de febrero el premio Grammy al mejor álbum de Americana por su último LP, "This is where I live", un reconocimiento "a todo el trabajo duro" que ha realizado en su extensa trayectoria.

Precisamente el cantante ostenta una larga carrera desde que en 1961 lanzara su primer sencillo en solitario -y uno de los temas más versionados del soul interpretado por leyendas como Otis Redding- "Don't miss your water".

A pesar de que haya pasado más de medio siglo desde entonces y de que cuando comenzó, "de ninguna de las maneras", como admite entre risas, pensaba contar con una carrera tan larga, no se siente mayor y asevera que, mientras tenga salud y siga disfrutando con la música, seguirá en la brecha.

En su primera actuación en España, a la que seguirá mañana otra en el festival Black is Back de Madrid, al soulman le acompañará toda su banda, compuesta por ocho músicos, en una actuación por la que se siente feliz, puesto que le encanta ver a sus seguidores y relacionarse con ellos.

En ella se podrá disfrutar también de los temas de su último disco, un trabajo al que ha podido dedicar "tiempo, cariño y amor" y por el que regresó a la que fuera su primera discográfica, Stax Records, después de casi cuarenta años.

Un buen regreso "a casa" en el que no hubo ningún problema de integración, según cuenta, puesto que el personal que trabaja allí actualmente conocía bien su trayectoria y su vida.

Bell explica que volver a grabar un disco, diez años después de su anterior trabajo "New Lease on Life" (Wilbe, 2006), surgió tras participar en 2014 en el documental sobre la música soul "Take me to the River", del director Martin Shore.

Un film que aborda un género en el que hay cosas que han cambiado desde que comenzara en los años sesenta, un hecho que no contradice que le gusten las propuestas actuales.

Además, detalla que existe una tendencia en las compañías que apunta a reclutar artistas de generaciones anteriores, por lo que se vive una "mezcla" de músicos jóvenes y veteranos en el panorama actual.

De estos nuevos valores destaca a Anthony Hamilton, a John Legend y también a la archiconocida Beyoncé, artistas que pertenecen a generaciones distintas a la suya pero que comparten género, el soul, que es "el mismo sentimiento para todos".

Y es que, aunque hayan cambiado "muchas cosas" desde sus inicios, Bell se muestra satisfecho de haber tenido la capacidad de adaptarse a los tiempos, lo que le permite seguir en la industria y hacer lo que más le gusta.

"Orgulloso" de su carrera, todavía más después de recibir el Grammy, bromea con que, aunque aún no está en el Paseo de la Fama, es algo que está en camino.

El cantante se encuentra sumergido en la actualidad en el mundo del cine y la televisión con un proyecto que está escribiendo y que espera que le abra camino para seguir desarrollando su música.

Tras sus actuaciones en Zaragoza y Madrid este fin de semana, Bell regresará a Estados Unidos para ofrecer un concierto en Pasadena y volverá a España el 14 de julio al Getxo Blues Festival que se celebra en la citada localidad vizcaína.

Marcos Díaz Sánchez.