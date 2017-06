'Despacito', la canción en español más escuchada en todo el mundo en 21 años

Más de 4.000 millones de reproducciones en streaming

La compañía de estudios cinematográficos Universal ha entregado, este viernes 30 de junio en Madrid, tres reconocimientos a Luis Fonsi por su canción Despacito. "No abandono la parte romántica que vive en mí, pero voy a disfrutar de esta fusión rítmica que llevo dentro porque soy boricua y el mundo también lo necesita", ha declarado el puertorriqueño.

Así, el presidente de la compañía, Narcís Rebollo, ha destacado en primer lugar que se trata de la canción más vista y escuchada del mundo con más de 4.000 millones de reproducciones en streaming, concretamente más de 600.000 streams diarios en Spotify.

Asimismo, ha puesto de relieve que es la canción en español que acumula más números uno, en concreto en 89 países del mundo. Además, según ha precisado, continúa liderando múltiples listas de Billboard, entre ellas 'Hot Latin Songs' por 20 semanas consecutivas y 'Hot 100 (General Market)' por siete semanas consecutivas, convirtiéndose así en la primera canción en español que figura en la lista de EEUU 21 años después de 'La Macarena'. "Es sólo el comienzo de muchas más cosas", ha aseverado por su parte el puertorriqueño.

Fonsi ha expresado su júbilo por el éxito recabado con su canción y ha señalado que tras veinte años de carrera tiene "más experiencia y tranquilidad" para apreciar "lo que le está ocurriendo". "Me alegro de que haya ocurrido de esta manera. Estoy disfrutando mucho y tengo ganas de seguir creciendo", ha añadido tras señalar que tiene en mente evolucionar hacia otros géneros. "Aparte de otras cosas que son evidentes, me gusta que me despierten despacito", ha bromeado.

En este contexto, ha recalcado que la colaboración con Justin Bieber le dio el empujón para liderar las listas de EEUU. "Justin escuchó la canción en una discoteca en Colombia, le gustó y vio que la gente reaccionaba bien. Entonces decidió hacer el 'feature' por su cuenta. Pasaron solo cuatro días desde que la escuchó hasta que la lanzó", ha relatado para matizar que le parece "precioso" que el canadiense la haya querido grabar en español.

Además ha indicado que aunque "siempre supo que la canción tenía mucho potencial" nunca se imaginó que "llegaría hasta donde ha llegado". "En ningún momento se escribió como una canción que pudiera tener éxito en los países anglosajones. Yo quería cambiar mi sonido como cantante pop y analizar qué fusiones podía realizar", ha dicho.

Su gira mundial, 'Love + Dance World Tour', arranca este sábado 1 de julio en España, y recorrerá, hasta el próximo 6 de agosto, más de 19 ciudades a lo largo del territorio español, presentando "lo mejor" de su trayectoria artística a través de un repertorio que combinará sus baladas como 'No me doy por vencido', 'Aquí estoy yo' o 'Nada es para siempre', entre otras, con temas rítmicos como 'No te cambio por ninguna', 'Por una mujer' y el ya mencionado 'Despacito'.

En este contexto, el cantante ha señalado que en este "tour" va a haber evolución tanto en la música como en el vestuario. "Soy informal vistiendo, pero se ha diseñado un vestuario muy bonito para la gira, es diferente pero sigo siendo yo. La moda y la música tienen que ir paralelas. Va a haber evolución en ambas", ha concluido.