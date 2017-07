Chester Bennington, cantante de Linkin Park, se suicida a los 41 años

Da bastante asquito la noticia. Este tipo de periodismo da bastante asquito.



Cuando un perro de presa mordió a una persona aparecieron noticias de perros de presa todos los días. Cuando lamentablemente se atropelló a unos ciclistas se empezaron a buscar ese tipo de noticias como asquerosos sabuesos. Ahora, tras Blesa, toca el suicidio. Y si no es la chica cazadora es el cantante de no se qué. Rebuscado el amarillismo de la noticia, Linkin Park no es un grupo que todo el mundo conzoca.