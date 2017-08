Cooper prepara nuevo disco que saldrá el año que viene y grabará en Glasgow

León, 19 ago (EFE).- Alex Díez Garín, el ex líder del grupo mod Los Flechazos y Cooper desde que llegara el nuevo siglo en su proyecto en solitario, tras cerrar la historia de la mítica banda, prepara un nuevo disco que verá la luz el año que viene y que grabará en la ciudad escocesa de Glasgow.

Un nuevo larga duración que llega tras Popcorner (30 años viviendo en la era pop), disco recopilatorio que vio la luz en 2016 y que recogía sus 30 años de actividad sonora al frente de Los Flechazos y Cooper.

Tras un año agotador de conciertos durante el pasado año y la actividad frenética que ha desarrollado en Ediciones Chelsea que dirige y que ha compaginado este año con conciertos en formato acústico, se ha "parado más a componer, ya que necesito tiempo y hacer las cosas bien", ha afirmado Cooper en una entrevista a EFE.

Tras el giro nostálgico que se permitió el año pasado que tuvo su culmen en un concierto ya mítico en la madrileña Sala Riviera y su multitudinaria vuelta a los escenarios leoneses del Purple Weekend, festival del que fue fundador y que se ha convertido en referente de la cultura sixtie en toda Europa, ahora llega una nueva etapa.

"Muchas veces nos damos cuenta de que llevamos 30 años haciendo lo mismo. Aunque no es exactamente eso, ya que en contra de corrientes y modas me he mantenido fiel a mis principios musicales y con mi manera personal de entender la música", explica Cooper.

Precisamente, su perseverancia y su fe incombustible en un estilo musical perenne, su devoción por la estética y música sesentera, fiel al estilo mod es la que le ha mantenido más de 30 años en la escena musical.

Sin grandes triunfos de ventas, ni llegando a ser cabeza de cartel de grandes festivales, pero sí con un nutrido grupo de fans que siempre va sumando y que, con el paso del tiempo, se han mostrado como uno de los más fieles del panorama musical.

Como el mismo reconoce siempre ha sido "bastante regular" en la música que compone, con unos gustos musicales claros que siempre ha defendido "a capa y espada" y por el que mantiene un público tan "fiel".

Consciente de lo que su trayectoria musical le ha aportado, Cooper prepara sus nuevas maquetas buscando algo nuevo, siempre mejor, quizás un sonido distinto sin apartarse de sus señas de identidad sixties y haciendo las cosas como le gusta.

En la búsqueda de este nuevo aire, Cooper, muy controlador de toda su carrera musical, va a dejar por primera vez la producción en "manos de otro".

Aunque ese otro, no es un cualquiera sino Francis MacDonald, batería de la banda de culto Teenage Fanclub, con una dilatada carrera en solitario y junto a otros músicos de gran prestigio, que compagina con sus discográficas en la ciudad escocesa de Glasgow.

"Voy a mandarle las maquetas de las canciones que compondrán el próximo disco para que haga una producción distinta. No se trata tanto de innovar, sino quizás de que suene de una manera distinta manteniendo nuestros principios", explica Cooper.

Un trabajo que ya esta avanzado y, aunque con cierto retraso, las previsiones son entrar en los estudios de grabación de Glasgow a finales de año o principios del año que viene para lo que también contará con miembros habituales que tocan junto a él en Cooper.

En definitiva, una nueva ilusión que Cooper mantiene después de más de 30 años en la que "búsqueda de la canción pop perfecta", como él mismo recuerda, "nunca finaliza".