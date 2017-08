El cantante de Architects interrumpe su concierto para denunciar una agresión sexual

Sam Carter, durante el concierto.

Sam Carter, el cantante de la banda de metalcore británica Architects, sorprendió al público durante su reciente concierto en Biddingzhuizen (Holanda) para denunciar una agresión sexual.



Carter paró su concierto porque vio cómo un hombre entre el público aprovechaba para tocar el pecho a una mujer en un momento de gran movimiento en las primeras filas (crowdsurfing).

"Estoy dándole vueltas a la cabeza sobre si decir esto o no, pero creo que lo voy a decir", comenzó a decir con notable enfado el vocalista británico. "No voy a señalar al pedazo de mierda que lo ha hecho, pero te he visto agarrar a esa mujer de una teta", continuó. "Es jodidamente asqueroso y aquí no hay sitio para esa mierda".

Youtube Video

"No es tu puto cuerpo. No es tu puto cuerpo y no tienes que agarrarlo. No en medio de mi jodidad canción", increpó Carter al agresor, confudido entre el público, mientras el resto de asistentes le aplaudía y vitoreaba.

"Si quieres volver a hacerlo, lárgate de aquí, vete a la mierda y no vuelvas", concluyó. Los espectadores jalearon a Carter por su gesto de denuncia y de tolerancia cero hacia las agresiones sexuales a mujeres, especialmente en lugares muy concurridos como conciertos u otro tipo de celebraciones.