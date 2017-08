'Despacito' iguala el récord de 'One Sweet Day', de Mariah Carey y Boyz II Men

La versión del exitoso sencillo Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber ha alcanzado las 16 semanas consecutivas en la cima del ranking Hot 100 de Billboard, igualando el récord de Mariah Carey y Boyz II Men de 1995-1996 con el tema One Sweet Day.

"¡Esto es histórico para la música latina! Gracias a todos por todo su apoyo... me siento muy bendecido", ha escrito Luis Fonsi en su cuenta de Twitter.

This is historic for Latin Music! Thank you guys for all your support... feeling very blessed https://t.co/kdxGkw1ohP