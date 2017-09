Más de 300 músicos contra el laudo que regula "la rueda" de las televisiones

Madrid, 5 sep (EFE).- Alrededor de 300 autores, entre los que están Diego El Cigala, Víctor Manuel y Juan Carmona, piden a la SGAE que "no asfixie" a los espacios musicales de televisión con la aplicación del laudo dictado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que regula la "rueda de las televisiones".

Según un comunicado hecho público hoy, este grupo de autores se han manifestado en contra de este laudo arbitral, "promovido por editoras multinacionales", que fue dictado el pasado mes de julio por la OMPI y puso fin al conflicto vivido en la Sociedad General de Autores y Editores sobre el reparto de derechos de autor en las franjas horarias nocturnas de televisión, conocido como "la rueda".

"Los autores, compositores y artistas españoles que participan en las madrugadas de televisión lo hacen libremente, eligiendo ceder sus obras a las editoriales de las cadenas al encontrar en estas un modelo mucho mas razonable con respecto a los contratos de edición (cesión de derechos de autor) pudiendo recuperar el 100% de las mismos, una vez analizado el contrato con dichas cadenas", expresan.

El laudo, que tuvo una aplicación directa, estableció un límite en los derechos de autor objeto de reparto sobre la música que se emite en la franja nocturna.

Además, según el laudo, los fondos musicales no audibles o inaudibles no pueden generar derecho alguno de reparto, mientras que los fondos "escasamente audibles" experimentarán una reducción del 50 por ciento en la asignación de derechos de autor.

El laudio que solicitó la SGAE se produjo tras un operación policial que acabó con la detención de casi una veintena de personas por el presunto cobro fraudulento de derechos de autor de piezas musicales emitidas en distintas cadenas de televisión, mediante el registro de falsos arreglos sobre obras de dominio público para emitir en las cadenas de madrugada.

Según este grupo de artistas, entre los que también están José Mercé y Teo Carralda, los calificativos de "música inaudible" y de "baja calidad" demuestran que "el que las dice o escribe no ha tenido la oportunidad de ver estos programas".

Para estos autores, si la franja de madrugada desaparece "el resto de franjas engordan su valor", sobre todo, la franja de "Prime Time, en la que las multinacionales emiten las obras de sus artistas y de su catálogo".

"Es en la franja de madrugada donde más autores y músicos hay y donde más socios participan. Estamos ante un acaparamiento absoluto por parte de las multinacionales, que al no poder participar del entorno de las madrugadas dada su condición de editores, no permiten que otros compositores independientes lo hagan, eliminando el entorno más abierto y productivo que existe actualmente", dicen.

Según ha contado a Efe el compositor y músico Jesús Gluck, actual miembro de la Junta directiva de la SGAE y firmante del comunicado, si los músicos están "en la franja nocturna" es porque hoy día es su "tabla de salvación": "El 99% estamos ahí porque no hay otro sitio, no hay conciertos en la televisión, no hay galas, el único sitio donde oyes música es ahí".

Pero Gluck, al igual que lo hace el comunicado, ha defendido que si existen "irregularidades por parte de algunos" tendrá que ser la justicia quien lo dictamine, por lo que pide que no se "demonice" a todo un colectivo. "¿Si un español comete un crimen, todos los españoles cometen un crimen? Lo estamos pasando tan mal, estamos viendo tanta defenestración gratuita", ha denunciado.