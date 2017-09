Pitingo niega haber firmado el manifiesto a favor de la "rueda"

7/09/2017 - 18:46

Antonio Manuel Alvarez Vélez, conocido artísticamente como Pitingo, ha negado haber firmado el manifiesto difundido este miércoles 6 de septiembre en defensa de la legalidad de la fórmula de la denominada "rueda", que apoyan alrededor de 300 artistas.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"He visto con desagradable sorpresa la inclusión de mi nombre junto con el de otros artistas como firmante de un manifiesto en defensa de la legalidad de la fórmula denominada 'la rueda'", ha señalado el artista en un comunicado.

"Como quiera que no he firmado tal manifiesto y no he dado autorización ni verbal ni escrita, ni expresa ni tácita, para que aparezca mi nombre en el citado documento ni en ningún otro, deseo hacerlo público en honor a la verdad y para público conocimiento", ha agregado Pitingo.

Su nombre aparece junto al de otros artistas como José Ángel Hevia, Diego "El Cigala", Victor Manuel, David Summers, Manu Tenorio, Juanra Arnáiz (Guaraná), Jaime Terrón (Melocos), Juan Carmona (Ketama) o José Mercé en este manifiesto, que lleva por título 'Made in Spain'.

Estos autores han pedido a la SGAE que no asfixie los espacios musicales de televisión mediante "un laudo promovido por editoras multinacionales" y han exigido una reunión "urgente" con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

Según afirman, no reconocen "ningún fraude" en esta fórmula que a su juicio es "perfectamente legal", donde las televisiones perciben unos ingresos por la explotación de las obras de su catálogo, y los autores por las mismas obras que han firmado con las televisiones.

Este manifiesto ha difundido la misma semana en la que alrededor de 150 artistas, entre ellos Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Kiko Veneno, Amaral, Rosendo, Santiago Auserón, así como grupos como Siniestro Total, Ilegales, Izal o Love of Lesbian, entre otros, han pedido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en otro manifiesto que se lleve a cabo "una profunda reforma de la SGAE bajo el amparo del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo, al tiempo que reclaman "no desprestigiar" su imagen.