Skone: "Creo que seré el único que gane dos veces, y si no, no publiques esto"

Es el actual campeón mundial de freestyle de la Batalla de los Gallos de Red Bull

El sábado presentará "el temas más loco de su disco"

Skone al recibir su cinturón de campeón en Perú. Imagen: Enrique Castro Mendivil | Red Bull Content Pool.

Tras ganar una final internacional agónica de la Batalla de los Gallos en Perú, José Miguel Manzano (Skone) vivirá la final nacional sin la presión de participar en la competición. El sábado en el escenario enseñará al público un tema del último disco en el que está trabajando. Días antes se moja al hablar de varios temas, desde la Nacional del sábado 23 de septiembre a la Internacional de México, pasando por sus nuevos proyectos musicales.

¿Qué diferencias hay entre ver la final desde dentro y desde fuera?

Es la primera vez en un montón de tiempo que lo estoy viendo desde fuera y creo que es la primera que lo voy a disfrutar de verdad, sin esos nervios, ni esa ansiedad, ni esa adrenalina. Me lo voy a pasar muy bien porque además es increíble el nivel que tienen ellos. Voy a ser un público entregado.

El sábado presentarás en sociedad la primera canción del próximo disco. ¿Qué nos podrías adelantar?

Bueno que es muy divertida, una canción muy satírica y muy, muy, muy loca. Es una canción para que la gente salte, para que el WiZink Center se vuelva loco y para que se rían con la letra.

Y a partir de ahí, ¿cuáles son tus planes?

Bueno, voy a enseñar la primera canción ahí y estoy trabajando en el disco porque no lo he terminado. Entonces, lo primero es terminarlo e ir profundizando y el resto supongo que irá fluyendo.

¿Qué cambios hay en el estilo artístico del Skone de 2016 al de ahora?

Como artista, evidentemente en cuanto a exposición social. Ha crecido todo lo que respecta a mí un doce mil por ciento. Y bueno, estoy más calmado con las cosas. Después de ganar, los primeros meses que sufrí un poco de ansiedad porque eran demasiadas cosas a la vez. Ahora ya estoy aprendiendo a llevar esas cosas: medios de comunicación, exposición en redes sociales, eventos todo el rato... Saber medir o no eso de ser de repente un exponente público. Ahora bueno, ya lo llevo guay, medio lo estoy llevando.

De cara a la Internacional de este año, ¿tienes miedo a la famosa maldición -que rompió Arkano- de que el campeón pierde su primera vez?

Pues, no me da miedo. Estoy un poco desentrenado y tengo que volver a entrenarme para una competición tan grande al no haber estado en semifinales ni en nacional. Pero bueno, traigo mucho más rodaje que el año pasado porque literalmente ha sido un año en el que todos los fines de semana he tenido aún bolo. Entonces creo que voy con mucho rodaje y creo que voy a ser el único que va a ganar dos veces. Y si no gano dos veces, pues no publiques esto y ya está (risas).

¿Qué posibilidades crees que tienes? ¿Y Arkano?

Ahora sí te hablo en serio. Evidentemente, yo voy a ir a ganarla. No te voy a decir otra cosa. Veo también muy factible que la vuelva a ganar Arkano, que la pueda ganar Aczino, él que gane aquí el sábado... Creo que todo él que está en una Internacional evidentemente es el mejor de su país y puede ganarla, eso va por días.

¿Consideras que Red Bull es el trampolín para artistas, para sacar disco y que ha ido cambiando la diferencia que había antes de freestyle y rap?

No lo sé, puede serlo y no puede serlo. El freestyle se ha convertido en algo tan concreto que parece que está un poco aparte, que mucha gente lo ve aparte del rap Evidentemente si lo haces bien y tienes talento es un trampolín para muchas cosas. Es un trampolín para reconducir tu talento de forma pública e independientemente de cual sea está. Blon o Arkano mismo han sacado un libro, yo estoy con un disco... Estoy en Los 40 ¿sabes?

Viendo la progresión espectacular que ha tenido el freestyle en los últimos años. ¿Crees que esto es solo el principio y qué va a ir para más?

Sí, por supuesto. Creo que el paso que queda es llevarlo al gran público y que sea general. Te pongo un ejemplo. Hace x años, la Fórmula 1 le gustaba a la peña de la Fórmula 1. Hasta que lo piló Mediaset y de repente todos llevábamos la camiseta de Fernando Alonso. Creo que ése es el paso que queda, que tenemos buenas cifras como para que ocurra eso. Siendo optimistas, es bastante probable.