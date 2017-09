Blon: "Me gustaría enfrentarme contra Chuty para intentar hacer una Batalla de los Gallos histórica"

Es uno de los gallos favoritos para la Red Bull de España

Blon. Imagen: Gianfranco Tropodo | Red Bull Content Pool

Con el calor de sus seguidores y sabedor de su condición de favorito, Pablo Pérez (Blon) llega a Madrid en la búsqueda de la corona nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, que se decidirá el próximo 23 de septiembre en el WiZink Center de Madrid. ¿Será este el año en el que maestro del ingenio consiga su objetivo?

¿Cómo es decir en casa 'oye familia, voy a actuar ante miles de personas el sábado en un escenario con una atmósfera especial como el WiZink Center'?

Bueno realmente, para mi familia, mis amigos y mi gente más allegada es un orgullo. Al final es mi quinta nacional consecutiva, ya están más o menos acostumbrados, pero no a los niveles del WiZink Center. Yo creo que es uno de los recintos más importantes a nivel nacional para celebrar eventos. Con todo lo que he ido luchando, las batallas que he ido haciendo y eventos en parques y salas pequeñas al final llegar a actuar en un sitio así es motivo de orgullo, es como un premio a todo el esfuerzo.

¿Con quién tienes más ganas de batallar?

Me gustaría contra Chuty, es el favorito al estar en casa y también y ha estado mostrando un gran nivel últimamente. Nunca he competido con él en una competición así de importante y creo que es una forma de medir mis fuerzas reales. Así podré estar motivado e intentar hacer una batalla histórica.

¿Te sientes la Eslovenia de este campeonato? Siguiendo el beef que hicisteis en Twitter, ¿favorito pero sin la presión de que todos esperen que ganes?

La verdad es que no porque la presión sí que la tengo, últimamente la gente que está haciendo porras en redes sociales me pone como favorito. Sí que es verdad que la mayoría de veces me ponen como segundo después de Chuty, pero hay mucha gente que espera mucho de mí, sigo teniendo una presión que no me he quitado ningún año. Creo que es algo bueno que la gente espere cada año algo bueno de ti ,es porque estás haciendo las cosas bien. Sí que puede ser que este aspecto pueda ser un matagigantes en algún momento de la batalla. Que a lo mejor empiece una batalla y que después remonte porque es algo que se me da bastante bien el poder remontar al final.

¿Qué diferencia hay entre el Blon de 2017 al de otros años?

Digamos que la diferencia más grande es la puesta en escena, este año me lo creo más. He ido a muchos más eventos y he evolucionado mucho mi personaje de freestyle. Creo que cuando estoy en un escenario disfruto más, he aprendido a gestionar mejor los nervios, he aprendido a atacar de otra forma y a disfrutar en general de lo que hago. Por lo tanto yo pienso que el Blon de 2017 es un Blon más relajado pero a la vez más agresivo.

¿Qué tipo de batallas prefieres?

A mí lo que me gustan mucho son los patrones, las batallas con contestaciones al momento, con sangre... Aunque también me gustan con temáticas, con las imágenes, porque al final es como se muestra que es improvisación 100x100. Pero a estas alturas yo pienso que en una competición tan importante como Red Bull ya se sabe que la gente de aquí sabemos improvisar. Así que yo creo que una batalla a patrones y a sangre queda muy bien por las contestaciones y porque al final es como se caldea más el ambiente.

¿Cómo ha sido tu entrenamiento para este evento?

He entrenado mucho con vídeos de YouTube que ya llevan imágenes incorporadas, palabras y temáticas, de todo un poco más o menos como suelen poner en estas competiciones. Lo he hecho yo solo en casa y también con un generador de palabras aleatorias que te va dando una palabra cada cierto tiempo. Me ponía instrumentales e iba improvisando y hacía batallas a patrones yo solo, contestando yo mismo a las cosas. A partir de ahí un hilo de una batalla entera con dos personajes que me creaba yo mismo. Siempre al final lo que buscas es ganar en habilidad mental y poder ir más tranquilo y relajado sabiendo que sigues sabiendo hacer lo que vas a hacer.

De cara a la internacional. ¿Ves posibilidades de póker de victorias consecutivas españolas y de participantes?

Yo creo que si hacen lo mismo que hicieron en las votaciones prácticamente seguro los cuatro van a ser españoles. Al final yo creo que los españoles somos los que tenemos más nivel y al final la Red Bull de España es de las que tiene más exposición. Yo creo que de participantes sí que va a haber un póker. De ganadores lo veo bastante complicado, yo creo que se la lleva Aczino al ser en México también. Aczino para mí está entre los tres mejores del freestyle y creo que este año ya le toca, pero nunca se sabe. Al final, las batallas todos sabemos que es un día y quizá llega la Internacional de México y alguien que nadie se espera acaba ganando.

Para terminar la entrevista, una pregunta más personal. ¿Que diferencias hay entre Pablo y Blon?

Pues realmente Pablo es una persona más tímida, una persona bastante insegura y que lo pasa bastante mal cuando no está haciendo una competición. Todos los días previos hasta una competición soy bastante reservado. Cuando llega la competición, me subo al escenario y digo la primera frase y se me quitan todos los nervios y empiezo a sentirme más seguro conmigo mismo, a ser más agresivo, a reír y burlarme más del rival. Realmente yo como persona, como Pablo, soy una persona que piensa, que soy bastante más educado y reservado. Soy una persona que valora mucho la amistad y muy observador.