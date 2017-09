Chuty: "Confío estar más suelto que el año pasado en la Batalla de los Gallos"

Uno de los referentes del freestyle en España

en España El día 23 estará en la final nacional de la Red Bull en Madrid

Chuty. Imagen: Gianfranco Tropodo | Red Bull Content Pool.

Con las energías al 100% tras decidir dedicarse solo al freestyle, Sergio Castro (Chuty) afronta su tercera nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Y lo hará el próximo 23 de septiembre en el WiZink Center de Madrid. En un mundo en el que las batallas muestran personajes arrogantes, en las distancias cortas el dominador del doble tempo muestra las diferencias entre la realidad y la ficción.

Según el relato de la internacional de 2016, en los días previos de la nacional de España tuvisteis un pique amistoso que se llamaba el pesaje. ¿Cómo ha ido la convivencia este año en los días previos?

Nos acabamos de encontrar hace poco y no ha dado tiempo todavía a que se lleve a cabo el pesaje, pero llegará. La verdad, y quitando algunos que están en su primer año, la mayoría ya ha venido más veces a la nacional o a otras competiciones y todos nos conocemos. La convivencia es buena, pero habrá pesaje y habrápique.

¿Cómo crees que afectará el cambio de escenario a la nacional? Este año es en el WiZink Center y de pago

No lo sé, al final sigue yendo mucho público y generando mucha atención, está prácticamente lleno o queda poco. Al final, aunque no sea gratis, creo que la gente tiene que entender el salto de calidad, ahí es dónde cantan los artistas que vienen a España y los grandes nacionales también. Creo que tienen que valorar eso

Red Bull hasta ahora siempre había hecho la final gratis, pero los eventos del resto del año y otras competiciones tienen entrada, una de más o menos el mismo precio.

Y también hay que entender que si Red Bull es el que fomenta y pone de moda el freestyle, tiene derecho a cobrar. Sobre todo cuando además te están dando los medios para cantar en un sitio dónde no vas a volver a cantar nunca, jamás en tu vida. Creo que eso hay que entenderlo, agradecerlo y bueno también espero que la gente que ha pagado la entrada venga mucho más animada, nos exija que demostremos porque han pagado una entrada.

¿Cómo afectan tantos enfrentamientos entre vosotros en exhibiciones o la FMS de cara al sábado?

Creo que es positivo porque no pierdes rodaje. O sea, creo que cuanto más compites con gente de primer nivel más lo mantienes, te adaptas a esa competición y al final más nivel desarrollas. Si es verdad que hay gente que piensa que si te has enfrentado una vez no deberías hacerlo de nuevo. Pero entonces no te gusta el freestyle,porque a mí me gusta el fútbol y si mañana hubiese un Madrid-Barcelona lo vería y llevan años enfrentándose.

Si Arkano y Aczino hacen una batalla esta tarde la voy a ver, aunque ya se han enfrentado varias veces. Son dos personas que me gusta como compiten y lo vería. ¿Por qué? Porque me gusta el freestyle.

Además estos enfrentamientos suponen muchas oportunidades para nuevas personas, Walls se lo ha currado y ha llegado hasta aquí, o Vegas. Me refiero, no siempre llaman a los mismos. Eso sí, tampoco hay que regalar el puesto para que entren nuevos, creo que no es bueno para nadie que se quite a gente experimentada y que entren nuevos.

¿Veremos algo nuevo de Chuty en el escenario?

Pues no lo sé, yo firmo estar como todo el año, pero puede ser lo de siempre, puede ser mejor o peor. Al fin y al cabo, no lo sabemos. Yo intento entrenar mucho para tener ese nivel, para tener esa soltura y demás, pero puede levantarme con un mal día o que me toque hablar sobre algo con lo que no esté cómodo, mil historias. Yo confío estar más suelto que el año pasado, de hecho el año pasado no me gustó mucho mi participación: demasiado tenso, muy forzado, mucha presión mal gestionada.

Este año a lo mejor paso menos rondas o lo hago peor pero se va a notar más frescura, más soltura, más diversión y disfrute.

¿Crees que vas a ser más apoyado al estar en tu casa o te van a exigir más?

Yo espero que con la gente haya igualdad de condiciones. No quiero localía, no quiero que por ser de Madrid ahora se caiga el estadio. Tampoco quiero que ser Chuty y haber ganado una nacional tenga que hacer un doce sobre diez para que me griten lo mismo que a otro por hacer un cinco sobre veinte. Me refiero, quiero igualdad de condiciones, que gane el que mejor lo haga.

Para mí personalmente sí es positivo, cuando compito aquí me motiva más, me hace más ilusión, salgo con más ganas. A mí como mi persona y mi figura artística sí me llena mucho más. Pero no creo que la localía de forma externa vaya a afectar ni las batallas o en el jurado.

¿No consideras que vaya a ocurrir la localía entonces?

Ojalá. También te digo que estoy acostumbrado a ir a otras batallas y comerme localía en contra, entonces por una vez que me pasé a favor... Si pudiera elegir, pues no me gusta localía, igual que no me gusta comérmela no quiero ganar por localía. Si entreno y me lo curro es para que en igualdad de condiciones poder luchar por ganar.

A qué MC echas de menos en la nacional?

A muchos. A Skone, Arkano, Invert y a mucha gente que por unas cosas o por otras no están compitiendo. Al final cuanta más gente del máximo nivel mejor. También te digo que no echo de más a nadie. Creo que la gente que ha llegado se lo ha currado, están ahí. No quitaría a nadie para meter a nadie porque tampoco sería justo. Sí que es verdad que en España tenemos esa suerte, que hay muchas entidades de freestyle que tienen mucho nivel. Si tú quitas la mitad de la nacional, si tú quitas ocho, tienes otros ocho que podrías meter y no pasaría nada.

¿Que diferencias hay entre Sergio y Chuty?

Puf, prácticamente todo. (Se ríe). Todo, absolutamente todo. O sea, yo soy una persona muy tímida, no discuto nunca, no suelo emplear palabras ofensivas a nadie. Creo que no voy con prepotencia por la vida o no me creo más que los demás. Sin embargo, cuando soy Chuty me intento meter en ese papel. Salgo al escenario y lo que hago es que soy mejor que tú por esto, por esto y por esto y lo tengo que argumentar en un minuto. Al final es un personaje distinto que me gusta.

Tampoco creo que ningún personaje salga de la nada. Creo que, si no tuviese alguna similitud no podría ser así en el escenario tampoco. Pero de verdad que no, la gente cuando me conoce se sorprende, o amigos míos se ríen porque les preguntan que si soy una persona agresiva.

De hecho en el trabajo en el que he estado hasta hace dos semanas ni lo sabían y los que se han enterado han dicho, ¿pero cómo va a ser el chaval este si no habla? Si viene, da los buenos días y está calmado.