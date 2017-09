BTA: "Sacaré un tema después de la nacional de la Batalla de los Gallos"

El subcampeón de Supremacía Internacional estrena condición de favorito

Así ve su participación en la final de la Red Bull el día 23

BTA. Imagen: Gianfranco Tropodo | Red Bull Content Pool

Siendo ya uno de los gallos españoles más conocidos Alfonso Campos (BTA) llega a los días previos a la final española de Red Bull Batalla de los Gallos. Días antes de la final, BTA prefiere no darle demasiada importancia a una posible venganza de Chuty por la nacional anterior, batalla considerada una de las mejores de la historia.

¿Crees que el subcampeonato en Supremacía te ha dado más tablas para afrontar un evento como la final del sábado?

Creo que toda competición internacional te da un plus. O sea, te hace coger tablas porque te enfrenta a otro tipo de público, uno que nunca has visto. Pienso que al ser un público distinto, de otro país y tan lejos de tu tierra, quieras o no, ganes o pierdas en primera, te da mucha experiencia. Además me ha ayudado a aprender cosas el haberme enfrentado a gente tan buena, a pulir ciertas actitudes en el escenario que intentaré demostrar el sábado.

Después de la archiconocida batalla de 2016 con Chuty ¿En qué ronda te gustaría vengar tu derrota este año?

(Se ríe). A ver, vengarme, lo que es la palabra vengarme, no quiero vengarme de Chuty en ese sentido. Yo lo que quiero es dar mi máximo nivel y llegar lo más lejos posible independientemente del rival que me toque. Yo no he venido aquí a competir con Chuty, ni él ha venido a competir conmigo. Yo he venido a competir con mis 15 compañeros y a ver hasta dónde llego. Si me tocara Chuty, si tengo que elegir ronda pues me gustaría en una final. Si nos ponemos así, si puedo elegir ronda, pues cuanto más alto mejor y espero que lo hagamos igual o mejor que el año pasado si nos tocase.

¿Qué facetas nuevas dentro del freestyle has desarrollado este año?

Yo intento hacer un poco de todo para intentar ser completo y he potenciado un poco de todo lo que intento manejar. Es decir, ingenio, doble tempo, el flow... Todo lo he intentado mejorar a ver si el sábado me sale bien. Además he mirado la coherencia, un poco de todo, he intentado tocar un poco de todos los palos. Sobre todo la puesta en escena es lo que creo que he practicado más.

Te vas a levantar el sábado y vas a pensar: "Voy a rapear delante de 17.000 personas, en un sitio en el que van los mejores artistas internacionales". ¿Cómo crees que te vas a sentir ese día?

Espero sentirme bastante contento y con ganas. Es verdad que muchas veces me pongo muy nervioso. Las veces que me he sentido cómodo es cuando mejor me he visto. Por eso, espero que no me afecte mucho los nervios y estar cómodo. ¡Y no es delante de 17.000, es delante de millones por la gente que va a haber en el streaming! Intentaré disfrutarlo sobre todo.

¿Tratas más de potenciar tus puntos fuertes o los débiles?

Ambas. Por ejemplo, si algo veo que se me da bien sigo haciéndolo porque me gusta hacerlo y además intento hacerlo aún mejor. Algo en lo que flaqueo, aunque no me gusta tanto practicarlo, pienso que es necesario subirlo de nivel. Digamos que al 50%

¿Qué próximos pasos vas a dar en tu carrera musical?

Tenía pensado sacar un tema hace poco, pero lo sacaré después de la nacional porque ahora estoy más mentalizado en esto. Una vez que acabe la nacional me pondré a trabajar más en ese sentido. A subir freestyle a mi canal, a hacer canciones en varios tipos de ritmo Fecha exacta no hay, pero sí que quiero sacar varias canciones independientes y subir algún que otro freestyle.

¿Crees que te beneficia la plataforma de Red Bull para esto o te perjudica por lo de quedarse encasillamiento en el freestyle?

Yo pienso que el encasillamiento se daba más antes. Creo que la mente ahora es más abierta. De hecho, yo en Latinoamérica veo que la mentalidad es muy distinta. Allí los freestylers los tienen como súper referencia. Allí Aczino lo tienen idolatradísimo, a Dtoke... Me refiero que en México les respetan igual que a cualquier tipo de artista. Yo creo que esta imagen ahora está más distorsionada. Por ejemplo, Khan, en el panorama para mí es de los que más lo está petando y digamos que ha sido conocido por su participación en Red Bull. Pienso que es independiente, depende del trabajo que hagas paralelamente.

Sí tú haces un buen trabajo musicalmente, se te va a valorar independientemente de lo que hagas paralelamente. Por ejemplo, Lopes, de la Utopía del Norte, ha participado en Red Bull también, es verdad que ha caído en primera ronda pero ha participado en Red Bull dos años y de los que más revienta en el panorama. Jaloner, también ha estado en Red Bull en 2008 y 2009 y me parece de lo mejor. Piezas, un referente en cuanto a música sacó una maqueta grande en 2007 estando dentro de Red Bull. Opino que ese pensamiento es más antiguo, yo creo que sí tú ahora haces algo bien hecho va a tener repercusión y va a estar bien aceptado. Por ejemplo, el mismo Zasko, sacó un tema y está por el millón de visitas. En Argentina, los chavales, Duki y toda esta gente tienen también muchísimas visitas. Entonces yo pienso que ese pensamiento más cerrado ha quedado desfasado. Antes se decía más pero actualmente no.

Para terminar, ¿qué diferencia hay entre Alfonso y BTA?

Muchísima. Alfonso es un chaval que es buena gente, que se ríe siempre con los colegas y que está de tranqui siempre. Además no se suelo meter con nadie y no tiene ningún problema. BTA es como la parte maligna, la que no le deja salir. En el escenario tiene una excusa para soltarla. BTA es una persona que rapea, que se divierte rapeando y en una batalla queda por encima de otra persona. Alfonso para nada es así.