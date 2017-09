"Shape of you" de Ed Sheeran, canción más escuchada de la historia en Spotify

Madrid, 22 sep (EFE).- "Shape of you", uno de los éxitos más recientes del artista británico Ed Sheeran, es "a día de hoy" la canción más escuchada de todos los tiempos en Spotify, la principal plataforma de audio en "streaming", tras superar el récord batido previamente por "One Dance" de Drake.

Según la nota de prensa remitida a los medios, el tema ha superado ya los 1.318 millones de reproducciones y sobrepasa así en más de 1 millón de escuchas al "hit" del rapero canadiense.

Además, según las estadísticas de Spotify, Ed Sheeran es "actualmente" el artista más requerido en su catálogo, con más de 40 millones de usuarios, y el segundo artista con más reproducciones de todos los tiempos, con mil millones, solo superado precisamente por Drake.

"Shape of you" fue uno de los sencillos de presentación de su tercer y último disco de estudio, "÷ (Divide)" (2017), el cual pulverizó el récord de escuchas el día de su publicación, con 56,7 millones en una sola jornada.

El álbum llegó a ser nominado al Premio Mercury, el que concede la crítica británica al mejor trabajo musical del año, y colocó incluso nueve temas en el "top 10" de las listas de ventas de su país.