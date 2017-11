Los Secretos, Mikel Erentxun y M-Clan homenajearán en Madrid a Tom Petty

Madrid, 22 nov (EFE).- Los Secretos, Mikel Erentxun y los miembros de M-Clan Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez serán algunos de los artistas que rendirán tributo a Tom Petty en un concierto especial en Madrid que tendrá lugar el próximo 25 de enero.

La sala But de Madrid acogerá este homenaje que, según un comunicado de la organización, contará también con Johnny Cifuentes y Nico Álvarez, miembros de Burning, así como con el exTequila Alejo Stivel y Rubén Pozo.

Josu García y su excompañero en La Tercera República Pablo Martín, las compositoras Nat Simons y Rebeca Jiménez o la joven banda Morgan serán otros de los artistas que participarán en esta cita que contará con Carlos Vudú y el Clan Jukebox como banda base, apoyados por el batería de M-Clan, Sergio Bernal.

A falta de confirmar más músicos, las entradas se encuentran ya a la venta a un coste de 15 euros más gastos de gestión en compra anticipada y de 18 euros en taquilla.

Tom Petty, leyenda del rock internacional, falleció el pasado 3 de octubre a los 66 años después de sufrir un ataque cardíaco.

En su obra figuran discos emblemáticos como "Tom Petty & the Heartbreakers" (1976), "Damn the Torpedoes" (1979), "Full Moon Fever" (1989) y "Wildflowers" (1994), que lo convirtieron en miembro del Salón de la Fama del Rock And Roll en 2002 y, este mismo año, en Persona del Año para la Academia de la Grabación que entrega los Premios Grammy.