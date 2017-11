Justice y Black Rebel Motorcycle Club se suman al Mad Cool 2018

22/11/2017 - 13:31

La banda californiana Black Rebel Motorcycle Club se suma a la programación del festival Mad Cool 2018, tal y como ha anunciado este miércoles 22 de noviembre la organización, apenas unos minutos después de desvelar el nombre de Justice como nueva confirmación.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Conocidos también como BRMC, el grupo acudirá a Madrid el mismo año que celebran sus dos décadas sobre el escenario. Hasta la fecha, la banda ha publicado un total de 10 discos, tres de ellos en directo y siete de estudio: 'B.R.M.C.' (2001), 'Take Them On, On Your Own' (2003), 'Howl' (2005), 'Baby 81' (2007), 'The Effects of 333' (2008), 'Beat the Devil's Tattoo' (2010) y 'Specter at the Feast' (2013).

Por su parte, Justice, o lo que es lo mismo Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, han creado un lenguaje propio dentro de la música de baile. Su particular mezcla de house, disco y electro -con altas dosis de indie y rock- les ha convertido en uno de los referentes de la electrónica hecha en Francia.

El dúo despuntó en 2003 con Never Be Alone (We Are Your Friends): un remix de la banda británica Simian que se convirtió en todo un himno pistero. Esta demostración de talento les sirvió para convertirse en los remezcladores favoritos de artistas como Britney Spear, N.E.R.D., Fatboy Slim, Daft Punk o Franz Ferdinand, entre otros.

BRMC y Justice se suman a los confirmados Depeche Mode, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, Massive Attack, Future Islands, MGMT, Jack Johnson, Fleet Foxes, Yo La Tengo, Black Pistol Fire, La M.O.D.A., Real Estate, Ángel Stanich y Ofenbach.

El Mad Cool Festival 2018 tendrá lugar el próximo año en Madrid del 12 al 14 de julio en una nueva ubicación en un recinto en Ifema - Valdebebas.