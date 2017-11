Lo nuevo de Vetusta Morla, número 1 en España en ventas y reproducciones

Madrid, 22 nov (EFE).- "Mismo sitio, distinto lugar", el más reciente y atrevido álbum de la banda española Vetusta Morla, se ha coronado doblemente tras su primera semana en el mercado al alcanzar el primer puesto tanto en la lista oficial de ventas como en la de los álbumes más escuchados en plataformas de "streaming".

Así lo recoge hoy la web de Promusicae con los datos recabados del 10 al 16 de noviembre, que sitúa el número de copias despachadas por el cuarto disco de estudio de los madrileños por delante de otras dos potentes entradas: el recopilatorio de Fito & Fitipaldis "Fitografía", que es segundo, y la del éxito internacional "Reputation", de Taylor Swift.

La intérprete estadounidense ha de conformarse así con la medalla de bronce en España, pese a haber despachado más de un millón de copias en EE.UU. en el mismo período y haberse convertido de esta manera en el disco más vendido del año.

En ese "top 10" aún hay espacio para otros dos estrenos, "Grandes éxitos y pequeños desastres" de Dani Martín, que debuta en el sexto lugar, y "Caminando juntos", de José María Ruiz, que lo hace en el octavo puesto.

La irrupción de todas estas novedades provoca el desplazamiento hacia abajo de los álbumes que logran sobrevivir dentro del cuadro de honor de ventas: "Las costuras del alma" de El Barrio (cuarto), "A un milímetro de ti" de Antonio José (quinto), "Expectativas" de Bunbury (séptimo), "Uno" de DeMarco Flamenco (noveno) y "Todo es ahora en directo" de Manolo García (décimo).

En el caso de los álbumes más escuchados en "streaming", y ante la negativa de Taylor Swift a distribuir de momento su nuevo disco en estas plataformas, se mantiene una semana más inamovible del segundo lugar Ozuna con "Odisea", por delante de "Divide" de Ed Sheeran, que sube al tercer puesto.

Les siguen "A un milímetro de ti" de Antonio José, cuarto; "Las costuras del alma" de El Barrio, quinto; "Ídolo" de C. Tangana, sexto; la BSO de "La, la, land", séptima, aupada tras 42 semanas en lista por la mediática versión del programa "Operación Triunfo"; "The thrill of it all" de Sam Smith, que baja del primer al octavo lugar; "Monstruos" de Leiva, noveno, y lo último de Morat, décimo.

A diferencia de lo sucedido en el mercado de ventas, "Fitografía" de Fito & Fitipaldis obtiene un pobre resultado en "streaming" y, pese a convertirse en la segunda mejor entrada de la semana, se sitúa en el puesto 29.

En el caso de los sencillos, la última semana coronó a un nuevo número 1, el tema "Sensualidad" de Bad Bunny, Prince Royce y DJ Luian, que sucede a "Criminal" de Natti Natasha y Ozuna, segundos, y a "Mayores", de Becky G en colaboración con el citado Bad Bunny. Cabe destacar además la subida hasta el cuarto lugar de "Havana", el sencillo en solitario de Camila Cabello, catalogado de disco de oro.