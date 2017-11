Kiss actuará el 8 de julio en Madrid y dará su primer concierto en Andalucía

Madrid, 23 nov (EFE).- El icónico cuarteto de "metal" Kiss ofrecerá un concierto el 8 de julio en Madrid, según ha anunciado hoy la promotora, que ha anticipado otra próxima actuación en Andalucía, la primera en sus 45 años de carrera, de la cual dará detalles "en las próximas semanas".

De acuerdo con la nota de prensa remitida a los medios, a su paso por la capital recalarán concretamente en el mismo espacio que visitaron en su última actuación en 2015, el antiguo Palacio de Deportes y ahora WiZink Center.

La nueva cita del grupo capitaneado por Gene Simmons y Paul Stanley tendrá lugar solo un día después de su participación como cabeza de cartel en el festival Rock Fest de Barcelona y antes de recalar el día 14 del mismo mes como grandes estrellas del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo).

Las entradas para el concierto en el WiZink Center de Madrid estarán disponibles a partir del próximo lunes a las 10 horas.

Desde su fundación en 1973, el cuarteto neyorquino se hizo mundialmente famoso tanto por una larguísima discografía (20 discos de estudio hasta "Monster", de 2012), de la que surgieron éxitos de "hard rock" y "metal" como "I was made for loving you", como por sus extravagantes maquillajes y vestuario, acordes con los apodos que asumieron ("Demon", "Starchild", "Catman" y "Spaceman").

Conformada actualmente por el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley, el batería Eric Singer y el también guitarrista Tommy Thayer, a Kiss se le atribuyen ventas superiores a los 75 millones de copias y en 2013 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll.