At The Drive In y The Black Madonna, nuevas confirmaciones del Mad Cool Festival 2018

24/11/2017 - 16:00

At The Drive In y The Black Madonna son las confirmaciones de este viernes para la tercera edición del madrileño Mad Cool Festival, que se celebrará del 12 al 14 de julio de 2018 en una nueva ubicación en la zona de Valdebebas-Ifema.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Ambos fichajes se suman a un cartel que ya tenía a Depeche Mode, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, Massive Attack, Future Islands, MGMT, Jack Johnson, Fleet Foxes, Yo La Tengo, Justice, Black Rebel Motorcycle Club, Black Pistol Fire, La M.O.D.A., Real Estate, Ángel Stanich y Ofenbach.

At The Drive In, banda de culto de post-hardcore fundada en 1994, estará en Mad Cool Festival 2018. Recientemente reunidos, el quinteto originario de la ciudad tejana de El Paso regresará Madrid después de 17 años sin visitar la ciudad.

La formación -actualmente compuesta por Cedric Bixler Zavala (voz), Omar Rodríguez-López (guitarra, voz), Paul Hinojos (bajo), Tony Hajjar (batería) y Keeley Davis (guitarra voz)- alcanzó la fama mundial con Relationship Of Command (2000): un trabajo considerado como una de las piedras angulares del post-hardcore.

Casi diez años después (y contra todo pronóstico) el reputado quinteto norteamericano decidió retomar su actividad conjunta pero no fue hasta este mismo 2017 que nos sorprenderían con un nuevo álbum de estudio.

The Black Madonna, o lo que es lo mismo Marea Stamper, es una de las DJs más respetadas de la actualidad gracias a sus edificantes sesiones en las que incluye himnos pisteros, de producción propia, tan irresistibles como Exodus o A Jealous Heart Never Rests.

ENTRADAS Y ABONOS

El precio de salida de los abonos, a la venta desde el 5 de diciembre, será de 150 euros + gastos de distribución, con suplemento de 5 euros para compradores fuera de la península). Este precio se aplicará solo a las primeras 15.000 unidades. Solo a la venta en www.madcoolfestival.es

Una vez agotados estos primeros 15.000 abonos el precio será de 165 euros más gastos de distribución, de nuevo con suplemento de 5 euros para compradores fuera de la península. Este precio de de 165 euros estará vigente hasta el día 8 de enero de 2018 a las 23:59 horas o hasta agotar existencias.

Las entradas sueltas para cada día tendrán un precio de 76 euros más gastos de distribución (con el suplemento de 5 euros ya mencionado para compradores fuera de la península). Este precio estará vigente hasta el día 8 de enero de 2018 a las 23:59 horas o hasta agotar existencias.

Además, hay entradas VIPS de día por 175 euros más gastos, así como abonos VIP por 400 euros más gastos. Todos estos precios son algo más baratos para los poseedores de la tarjeta Club Mad Cool, tal y como se puede consultar en la web del festival.