M. M. Bonet dice que no vive del recuerdo en sus 50 años sobre los escenarios

El Cairo, 24 nov (EFE).- La artista mallorquina y "voz del Mediterráneo" Maria del Mar Bonet (1947) asegura que no vive del recuerdo y que solo piensa en los proyectos presentes, sin mirar al futuro, en un momento en que celebra sus 50 años sobre el escenario.

"No vivo del recuerdo. No he hecho nunca eso (...) No me he dado cuenta de que los 50 años han pasado tan deprisa. No me he dado cuenta, de verdad", explica en una entrevista con Efe tras un ensayo en un aula de la Ópera de El Cairo, donde actúa hoy en su última parada en 2017 de su gira internacional, con la que celebra medio siglo sobre las tablas.

"Voy trabajando y no miro atrás ni miro hacia delante. Voy (trabajando) cada día, ya que salen cosas nuevas. La vida te va enseñando", ha dicho la cantante y compositora, de 70 años y que actuará con el prestigioso percusionista egipcio Hossam Ramzy.

Esta gira está siendo muy significativa para Bonet, ya que actúa en países y con artistas con los que ya se ha subido a los escenarios, como en Egipto.

"En El Cairo canté hace unos años con (el cantante egipcio) Mohamed Munir y con músicos de aquí. Fue una fiesta y me acordaba mucho de la ópera y de tener este espacio para celebrarlo", indica, agradecida de que la Ópera le haya invitado en esta ocasión.

Asegura que el encuentro con Hossan ha sido "bonito" ya que cantaron en Jaén hace dos décadas y se volvieron a encontrar el año pasado en Ginebra (Suiza), donde le ofreció actuar de nuevo juntos en El Cairo.

Agrega que "siempre ha cantado en catalán" porque así puede actuar desde "lo más profundo" de su alma, ya que en otro idioma afirma no reconocerse cuando se escucha y se autodefine como "mediterránea".

A pesar de sus cincuenta años en el escenario, Bonet continúa sintiendo ese "nervio" antes de ponerse delante del público. Cuenta que todavía procura estar unas horas antes en el teatro para pasearse por el escenario y cantar por todos los rincones para familiarizarse con el ambiente vacío y con el sonido.

En el contexto en el que se encuentra España, Bonet se ha posicionado políticamente a favor de la independencia de Cataluña, pero insiste en que ella "no es política" ni tampoco "cantante protesta", y afirma que no ha sufrido ningún tipo de boicot de momento cuando ha cantado en su gira fuera de Cataluña.

"Yo no he sido una cantante protesta, no me gustan las etiquetas y no se la daría a nadie, ni a los que han protestado. Es libertad de expresión", considera.

Para este concierto, que cuenta con el apoyo del Institut Ramon Llull (IRL), el Institut d'Estudis Baleàrics del Govern Balear y la conselleria de Cultura de la Generalitat, Bonet interpretará, entre otros, temas de su espectáculo "Amic Amat", un homenaje a la música y a la poesía mediterráneas, donde participó con músicos de Siria.

Recuerda Siria de manera especial, así como los demás países donde se ha concebido parte de su música. Es el caso de Cuba, el lugar en el que ha creado su último disco, "Ultramar" (2017), un trabajo que califica de "muy adorable".

Asegura que estará presentándolo en el Teatro Martí, en La Habana, el próximo febrero, con todos los artistas con los que ha participado en el álbum.

En este medio siglo de vida musical, Bonet lo tiene claro y apunta que "los artistas que hacemos música nuestra, los que hacemos poesía en las canciones, buscamos un camino menos dictatorial de lo que te manda el mundo actual", en alusión a las posibles exigencias de la industria musical.

"Tengo la suerte de poder vivir de mi música, y eso ya reconozco que es un buen camino. Tal vez si se me hubiese obligado el camino a hacer otra cosa, no hubiese seguido por ahí. Soy muy tozuda", concluye entre risas.