Rozalén anuncia su primer concierto en el WiZink Center el 17 de mayo

Madrid, 29 nov (EFE).- La compositora e intérprete española Rozalén ofrecerá el próximo 17 de mayo un concierto en el WiZink Center de Madrid, el cual supondrá su debut en este multitudinario espacio conocido popularmente como Palacio de Deportes de la Comunidad.

Según ha anunciado hoy la promotora responsable del mismo, habrá una preventa exclusiva de entradas desde este viernes y hasta el domingo en la web oficial de la artista. La venta general se habilitará el próximo lunes.

Su nuevo concierto se inscribe en la gira de presentación de su más reciente disco, "Cuando el río suena...", que fue número 1 en ventas en España y la llevó a protagonizar dos actuaciones consecutivas en el Teatro Circo Price de Madrid con todo el aforo agotado.

La carrera de María de los Ángeles Rozalén (Albacete, 1986) no ha dejado de crecer desde la publicación en 2013 de su primer álbum, "Con derecho a...", al que siguieron "Quién me ha visto..." (2015), el directo "Quién me ha visto... y quién me ve" (2016) y el citado "Cuando el río suena...".