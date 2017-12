"The Joshua Tree Tour" de U2 y Mad Cool, votados como mejores eventos de 2017

Madrid, 30 nov (EFE).- El festival madrileño Mad Cool y la parada barcelonesa de "The Joshua Tree Tour", gira con la que U2 conmemoró los 30 años de la publicación de su emblemático disco homónimo, han sido votados como los mejores eventos musicales de 2017 en España en una encuesta multitudinaria.

Organizada por el gigante de la distribución de entradas Ticketmaster bajo el título "Ticket of the year", sus responsables han dado a conocer hoy los resultados de la misma tanto a nivel global y como por países, tras un proceso en el que participaron 85 millones de personas.

La banda británica Coldplay se ha alzado como la protagonista del evento más votado a nivel mundial, concretamente el concierto que realizaron en el estadio Rey Balduino de Bruselas, y también del segundo, el que llevaron a cabo en el Stade de France de París. Les siguen Ed Sheeran, Guns 'N' Roses y el festival belga Rock Werchter.

Las actuaciones de Ed Sheeran, autor de uno de los discos más exitosos de 2017, "Divide", han sido elegidas como las más esperadas para 2018, por delante de las de la diva estadounidense P!nk, U2, Foo Fighters y Coldplay.

En España se han situado por este orden y por detrás de U2 como la mejor gira internacional los conciertos de The Rolling Stones ("No filter tour"), Guns 'n' Roses ("Not in this lifetime tour"), Bruno Mars ("24K magic world tour") y Ed Sheeran ("European tour 2017").

En el caso de los eventos nacionales, a Mad Cool le han seguido en las votaciones el también festival madrileño Download, que celebró en 2017 su primera edición en tierras españolas, y el concierto único "Más es más" que con el que Alejandro Sanz cerró el estadio Vicente Calderón de la capital y con el que celebró los 20 años del disco más vendido de este país.

La gira "Bailar el viento" de Manuel Carrasco, que fue el "tour" que más entradas despachó a lo largo de 2016, y el festival RockFest de Barcelona cerraron el "top 5" en este apartado.

Respecto a los artistas nacionales e internacionales más deseados por los españoles de cara a 2018, los señalados han sido Pablo Alborán en el primer caso y la banda estadounidense Pearl Jam, protagonista de rumores y filtraciones insistentes de próximas actuaciones en las redes desde hace semanas.