Japandroids, Kasabian, Rag'N'Bone Man y Snow Patrol, al Mad Cool 2018

Madrid, 30 nov (EFE).- El festival Mad Cool ha anunciado hoy una nueva remesa de artistas que formarán parte de su próxima edición, entre el 12 y el 14 de julio, encabezada por Japandroids, Kasabian, Rag'N'Bone Man, Snow Patrol y Perfume Genius.

A través de sus redes sociales, los organizadores de este multitudinario evento madrileño han desvelado asimismo que el cartel de su tercera cita contará con Morgan, Marmozets, Washed Out y Gold Panda, así como con el compositor y productor de "soul electrónico" Sampha, ganador del Mercury Prize de este año gracias a su disco de debut, "Process".

Como él, el dúo de rock canadiense Japandroids pondrá un plus de prestigio al Mad Cool 2018 merced a una discografía breve pero ensalzada por crítica y público y compuesta por tres álbumes de estudio: "Post-nothing" (2009), "Celebration rock" (2012) y el reciente "Near to the wild heart of life" (2017).

Todas estas confirmaciones se unen a una oferta musical de la que ya forman parte Queens of the Stone Age, Depeche Mode, Massive Attack, Nine Inch Nails, MGMT, Fleet Foxes, Future Islands, Jack Johnson y Justice, entre otros.

Su apuesta exponencial por un mayor número de contenidos coincide con la mudanza del festival a recinto de nueva creación al norte de Madrid que podrá acoger unas 80.000 personas por jornada.

El anuncio de la nueva remesa de artistas ha coincidido con hoy en los medios con el resultado de una encuesta realizada por la distribuidora de entradas Tickemaster, según la cual el evento de 2017 más valorado por los votantes españoles fue precisamente Mad Cool. EFE