Veintiocho músicos interpretarán el réquiem compuesto para Enrique Morente

Barcelona, 30 nov (EFE).- Chicuelo, Arcángel, Kiki Morente y Adrea Motis son algunos de los 28 músicos que participarán en "Réquiem a Enrique Morente. In memoriam", un homenaje al cantaor granadino con música compuesta por Juan Díaz, que se celebrará el 13 de diciembre, día del séptimo aniversario de su muerte.

Joan Albert Amargós dirige musicalmente este espectáculo, que se enmarca en el Festival Internacional de Jazz de Barcelona e impulsa el Taller de Músics.

Juan Díaz se ha inspirado en la estructura clásica de los réquiem o misas de difuntos medievales para componer este tributo, "que no es un concierto de flamenco ni de jazz, sino un espectáculo transversal, sin etiquetas", ha aclarado el director artístico del Festival, Joan Anton Cararach.

No obstante, el flamenco estará presente, porque la inspiración del compositor ha sido Morente y las voces son flamencas, ha aclarado Díaz, en referencia a Kiki Morente, hijo del cantaor, y Arcángel, "que es el que mejor recoge la herencia de Morente", según el fundador del Taller de Músics y alma de este espectáculo, Lluís Cabrera.

El réquiem propiamente dicho ira precedido de "un tributo desde lo flamenco", con Chicuelo a la guitarra y Kiki Morente y Arcángel con la voz.

La parte central del concierto serán ocho piezas musicales compuestas por Juan Díaz a partir de textos de Mario Benedetti, Manuel Forcano, Antonio Machado, Miguel Hernández, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Lluís Cabrera, que ha decidido "entrometerse con humildad" entre los grandes escritores.

Estas composiciones serán interpretadas por músicos relacionados con el Taller de Músics y figuras del jazz como Andrea Motis, Ramon Cardo y Martí Serra, entre otros.

"Musicalmente será un concierto global, con voces flamencas, coros, armonías jazzísticas y tics de música religiosa o medieval", ha precisado Amargós

Con este concierto, el Taller de Músics quiere recordar a un artista que rompió esquemas y tuvo una estrecha relación con Barcelona, ciudad que visitó infinidad de veces y que pisó por última vez poco antes de morir para actuar en El Molino, muy cerca de la Sala Barts, donde tendrá lugar este homenaje.

Lluís Cabrera tuvo una estrecha relación con Enrique Morente desde que le pidió en 1970 que bautizara la Peña Flamenca de Verdum, en el barrio barcelonés de Nou Barris.

Por esta razón, el fundador del Taller de Músics se ha implicado muy personalmente en la organización de este homenaje, que originalmente tenía que contar con música de Enric Palomar, interpretada por el Orfeó Català y la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).

"Hubo un desencuentro porque Palomar no compuso un réquiem sino una cantata, así que retiramos el nombre de Enrique Morente de la presentación de esa composición que se hizo en L'Auditori y encargué el réquiem a otros músicos", ha explicado Cabrera.

En consecuencia, Juan Díaz ha tenido que trabajar a contrarreloj para tener la composición lista para el día del aniversario de la muerte de Morente y los músicos están ahora mismo aprendiendo las partituras, también a contrarreloj.

"La presión es buena -ha asegurado Díaz-. Si me ponen delante un papel en blanco y todo el tiempo del mundo, me siento prisionero de mi mismo, pero si me dicen que hay una fecha de entrega y que tienes unos condicionantes, trabajo con libertad".

En esta ocasión los condicionantes han sido respetar la estructura del réquiem clásico, musicar los textos elegidos por Manuel Forcano e inspirarse en Enrique Morente; tres condiciones que "abren puertas, no las cierran", ha subrayado el compositor.