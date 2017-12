El Mad Cool desvela su cartel por días, con Depeche Mode y QOTSA el 14 de julio

Madrid, 4 dic (EFE).- El festival Mad Cool ha desvelado hoy la distribución por días del cartel de su tercera edición, que tendrá lugar entre el 12 y el 14 de julio de 2018 y que contará con Depeche Mode y Queens Of The Stone Age (QOTSA) como grandes estrellas de su jornada de clausura.

Asimismo, tal y como se había vaticinado en redes, la actuación de Pearl Jam dentro de esta cita madrileña tendrá lugar en la apertura de la misma, dos días después de su concierto en Barcelona y dos días antes del que realizará en Lisboa, en el NOS Alive Festival, como cierre de su periplo europeo.

En esa jornada, la del 12 de julio, tocarán además Kasabian, Justice, Fleet Foxes, MGMT, Yo La Tengo, Sampha, Japandroids, Washed Out y Gold Panda.

El viernes 13, el único día en el que el festival no ha consignado aún ningún cabeza de cartel propiamente dicho, será el turno de Massive Attack, Snow Patrol, At The Drive In, Perfume Genius, Marmozets, Real Estate, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Black Pistol Fire, Ofenbach y Morgan.

Finalmente, el sábado acompañarán a Depeche Mode y QOTSA la banda Nine Inch Nails y el cantautor Jack Johnson. También tocarán ese día Rag 'N' Bone Man, Future Islands, Black Rebel Motorcycle Club, The Black Madonna y Ángel Stanich.

Los organizadores de Mad Cool recuerdan al final de su publicación en redes sociales con este calendario que aún quedan "muchos más artistas" por confirmar.

Su apuesta exponencial por un mayor número de contenidos coincide con la mudanza del festival a un recinto de nueva creación al norte de Madrid que podrá acoger unas 80.000 personas por jornada, después de haber acogido en la segunda edición a 135.000 asistentes. EFE