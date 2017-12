El metro de Bruselas se rinde a Johnny Hallyday

Bruselas, 6 dic (EFE).- El metro de Bruselas reproducirá durante todo el día de hoy y en todas sus estaciones canciones del rockero francés Johnny Hallyday, fallecido hoy a los 74 años e hijo del actor, cantante y bailarín belga Léon Smet.

"Pondremos sus canciones durante todo el día y en todas las estaciones" con una frecuencia de "un título suyo por cada tres o cuatro canciones", explicó a Efe una portavoz de la sociedad STIB que gestiona el suburbano de la capital belga.

El metro de Bruselas se suma así a los homenajes que la mitad francófona de Bélgica dedicará durante la jornada al llamado "Elvis francés", principalmente con emisiones especiales en las cadenas de televisión.

Johnny Hallyday, nacido en París en 1943 con el nombre de Jean-Philippe Smet, se crió en París con su tía belga, Hélène, y mantuvo esa nacionalidad belga hasta que en 1961, a los 18 años, optó por la francesa.

No obstante, en 2006 inició los trámites para obtener de nuevo la nacionalidad de su padre por "razones sentimentales", si bien se cuestionó que su intención no fuera mudarse a Bélgica por razones fiscales pues en ese país vecino a Francia no se aplica un impuesto sobre la fortuna.

Un año después, contrariado por las suspicacias fiscales que había levantado su intención de volver a convertirse en belga, proyecto que anunció cuando residía en Suiza, decidió abandonar el proyecto y mantener la nacionalidad francesa.

El rockero ofreció su último concierto en Bélgica el pasado mes de junio, cuando actuó en el multiusos Palais 12 de Bruselas y cientos de "moteros" le dedicaron un improvisado homenaje.