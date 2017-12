Cumple 50 años el álbum que coronó a los Stones como "satánicas majestades"

Londres, 8 dic (EFE).- El álbum "Their Satanic Majesties Request" (1967), el trabajo de estética experimental que coronó a la banda británica "The Rolling Stones" con el sobrenombre de sus "satánicas majestades", cumple hoy medio siglo desde su publicación.

El grupo liderado por Mick Jagger se sumergió con su octavo trabajo de estudio en el movimiento psicodélico que dominaba la industria musical a finales de la década de 1960 y firmó un disco innovador que fue recibido con división de opiniones por parte de la crítica.

A pesar de esa acogida, el trabajo incluía algunos temas que pasaron a la engrosar la lista de grandes éxitos de la banda, como "She's a Rainbow", escrito por Jagger y el guitarrista Keith Richards.

El álbum se grabó entre febrero y octubre de 1967 en unos estudios de Barnes, al oeste de Londres, en una época especialmente turbulenta para la banda, cuyos miembros afrontaban problemas con la autoridades y algunos medios de comunicación por su relación con las drogas.

"She's a Rainbow" llegó a situarse en el número dos de las listas de Estados Unidos, pero en el Reino Unido no llegó a publicarse ningún sencillo extraído del álbum.

Entre otros obstáculos, el disco compitió en el mercado con "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", uno de los trabajos más reconocidos de la banda The Beatles, que se había publicado apenas unos meses antes.

Una rivalidad de la que habló Richards hace dos años. "Empiezas a hacer 'Sgt. Pepper's'. Alguna gente piensa que es un álbum genial, pero yo creo que es un revoltijo de basura, un poco como nuestro 'The Satanic Majesties'. Oh, si tú puedes hacer un montón de mierda, también nosotros", relató el guitarrista en una entrevista con la revista Esquire.

Pese a la opinión de Richards, el disco ha pasado a la historia como uno de los más importantes del grupo, aunque solo por crear con su título el calificativo que mejor les representa y que sale de las palabras incluidas en los pasaportes británicos: "Her Britannic Majesty's Secretary of State requests and requires...".

Además fue el primer álbum de los Stones que apareció en todo el mundo con la misma lista de canciones.

También hoy, Jagger, de 74 años, celebra el primer cumpleaños de su octavo hijo, Deveraux Octavian Basil, fruto de su relación con la bailarina Melanie Hamrick, 44 años menor que el cantante.