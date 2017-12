El festival "Los grandes del góspel" celebra su XXIII edición

Madrid, 10 dic (EFE).- El festival navideño de música Góspel ha vuelto a Madrid en su 23 edición y trae algunas novedades como clases de canto y actuaciones al aire libre, como la que ha llenado este mediodía la plaza de Colón con el Coro de la Universidad Complutense y el pasacalles titulado 'Madrid ama el Góspel'.

Los Grandes del Góspel trae en esta edición cuatro agrupaciones: Spirit of New Orleans Gospel Project, New World Vocal Ensemble, Harlem Gospel Choir y The South Carolina Gospel Chorale.

Además de su estreno anoche en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, donde protagonizarán conciertos hasta el domingo 17 de diciembre, el público madrileño también podrá disfrutar de ocho conciertos en la Sala Guirau.

Spirit of New Orleans Gospel Project, que actuará esta noche y también el 17 de diciembre, procede del barrio más castigado por el huracán Katrina y trae a Madrid el espectáculo 'Érase una vez Nueva Orleans'.

Antes de actuar, habrá hoy un encuentro con el público a las 20 horas en el que los artistas hablarán de este género musical y responderán a las preguntas del público.

El 12 de diciembre, el Coro de la Universidad Complutense de Madrid actuará como artista invitado en el concierto 'From Spirituals to Gospel', de la agrupación New World Vocal Ensemble, que ahonda en la tradición vocal afroamericana.

Los días 13, 14 y 16 será el turno del Coro Gospel de Harlem, procedente del barrio neoyorquino y que ha actuado para grandes personalidades como Obama, el Papa y Mandela, entre otros. El Coro de la Complutense también participará con ellos.

La Coral de Gospel de Carolina del Sur realizará una "master class con el público" el 15 de diciembre, previa a su actuación, con el fin de iniciar a los asistentes en el aprendizaje coral de este género.

El sábado día 16 habrá una nueva "master class" con el público al mediodía, y la actuación del Coro de Harlem a las 21 horas.

El festival concluirá el domingo, día 17, con el concierto especial para familias "Gospel para niños", a las 17 horas, mientras que el último espectáculo será a las 21 horas, cuando el coro del Proyecto Espíritu de Nueva Orleans pondrá el broche de oro a esta edición.