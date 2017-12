Bob Dylan actuará en Salamanca, Madrid y Barcelona en marzo de 2018

Barcelona, 12 dic (EFE).- El legendario músico, cantante y poeta norteamericano Bob Dylan ofrecerá seis conciertos en España, en Salamanca, Madrid y Barcelona, en la última semana de marzo del próximo año, dentro de su gira "interminable" denominada Never Ending Tour.

En su primera visita a España tras serle concedido el premio Nobel de Literatura en 2016, Dylan actuará el 24 de marzo en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, los días 26, 27 y 28 de marzo en el Auditorio Nacional de Madrid, y el 30 y 31 de marzo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ha informado la promotora The Project.

En estos conciertos, Dylan presentará su última producción, el "Trouble No More", una recopilación de grabaciones inéditas del período 1979-81.

Tras pasar por Portugal, Bob Dylan comenzará su gira española en Salamanca, dentro de los actos del 800 aniversario de su Universidad y posteriormente ofrecerá tres conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional de Madrid.

En Barcelona, Dylan debutará en el Gran Teatre del Liceu el 30 y 31 de marzo, dentro de la programación estelar del festival GuitarBcn 2018.

Bob Dylan, cuyo auténtico nombre es Robert Allen Zimmerman, es una de las leyendas vivas de la música del siglo XX, con canciones como "Blowin' in the Wind" versionadas por innumerables artistas de los más variados estilos.

Las letras de sus canciones le valieron ser reconocido como Premio Nobel de Literatura en 2016 por haber creado "una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense".

El último lanzamiento de su larguísima carrera es "Trouble No More", el volumen número 13 de su aclamada "The Bootleg Series" que recupera rarezas y canciones inéditas de su misteriosa "etapa cristiana" iniciada a finales de los 70.

Se trata de un centenar de temas, incluyendo canciones hasta ahora no publicadas, ensayos y tomas en vivo, que componen un pack de ocho discos más un DVD que bucea en su obra entre 1979 y 1981, cuando Dylan se convirtió al cristianismo y llevó su fe al escenario con el entusiasmo de un auténtico predicador.

Además de la edición completa de ocho discos más DVD, también apareció a principios del pasado mes de noviembre una versión más modesta y accesible de solo dos álbumes.

En "Trouble No More" el cantautor presenta nuevos cortes o interpretaciones distintas de canciones como "Gotta Serve Somebody", "When You Gonna Wake Up?" o "Precious Angel", que no desentonarían en una misa con aires de rock.

También contiene catorce temas que no se habían publicado hasta ahora, aunque algunos sí habían tenido una distribución informal entre sus fans, como "Ain't Gonna Go to Hell for Anybody" o "Jesus is the One".

Tras su paso por los escenarios españoles, Dylan seguirá su gira "interminable" por escenarios de Italia, Suiza, Alemania y República Checa.