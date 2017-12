Tame Impala, Franz Ferdinand y Alice in Chains, al cartel de Mad Cool 2018

Madrid, 14 dic (EFE).- Tame Impala, Franz Ferdinand y Alice In Chains formarán parte en 2018 del cartel del festival Mad Cool, que hoy ha anunciado una nueva remesa de 31 nombres que incluye también al "rey del hip hop español" Kase.O, entre otros.

Habrá más nombres nacionales como Maga, Modelo de Respuesta Polar, el dúo guipuzcoano Niña Coyote eta Chico Tornado, Nuria Graham, Conttra y el quinto de riot grrrls Agoraphobia, así como representantes del "indie" internacional como Glass Animals, Portugal. The Man, Porches, Frankie Cosmos, Bed Rugs, Haux y la francesa Jain.

Reforzando el perfil roquero del festival, que celebrará el próximo año su tercera edición, estarán también The White Buffalo, Hurray For The Riff Raff, FIDLAR, Rival Sons, los islandeses Kaleo, The Last Internationale, LP y los australianos Gang Of Youths.

No se olvida Mad Cool de la electrónica y por ello ha fichado a The Bloody Beetroots, la DJ y productora Maya Jane Coles, el pionero del electro rock Erol Alkan, el dúo neoyorquino de disco y house Sofi Tukker, Fatima Yamaha y los franceses Polo & Pan.

Todos ellos se suman a una prolífica oferta musical que ya incluía importantes nombres como los de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens of The Stone Age, Massive Attack, Nine Inch Nails, Kasabian, Justice, Fleet Foxes o MGMT.

Su apuesta exponencial por un mayor número de contenidos coincide con la mudanza del festival a un recinto de nueva creación al norte de Madrid que podrá acoger unas 80.000 personas por jornada, después de haber acogido en la segunda edición a 135.000 asistentes.