Rag'n'Bone Man también actuará en el festival portugués NOS Alive

Lisboa, 15 dic (EFE).- El cantante británico Rag'n'Bone Man también formará parte del cartel de la próxima edición del festival portugués NOS Alive, confirmaron hoy los organizadores del evento.

Rag'n'Bone Man interpretará temas de su álbum debut, "Human", el segundo día del evento, en el que también está prevista la actuación de los ya anunciados Queens of the Stone Age y The National.

Con su primer trabajo, disco de oro en varios países, ha conseguido dos premios en la última edición de los prestigiosos galardones británicos Brit Awards.

Su nombre se une a otras recientes confirmaciones, como los escoceses Chvrches y los estadounidenses "Portugal. The Man".

El NOS Alive se celebrará entre el 12 y el 14 de julio en el paseo marítimo de Algés, a cerca de 10 kilómetros de Lisboa, y ya ha agotado los pases que engloban los tres días y también el disponible para solo el día de cierre, cuando actuarán los estadounidenses Pearl Jam.