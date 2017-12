Sharif: "Cuando consigues conquistar las almas de los oyentes, de alguna manera te pertenecen"

Acariciado mundo (Boa Music, 2017) es el cuarto disco de Sharif (Zaragoza, 1980), rapero que regresa actualizado en todos los sentidos con nuevas sonoridades y letras aún más punzantes, poderosas e incluso canallas. "Evolucionar es obligatorio, lo único que no cambia es lo que está muerto", plantea en entrevista con Europa Press.

En esta línea, explica que le gusta mucho "mimar la escritura", al tiempo que destaca: "He intentado hacer lo único que creo que sé hacer bien, que es escribir. El tema principal, como es habitual en mi, es el amor, el desamor, con melancolía. Pero hay también cierto canallismo y denuncia social".

Con los textos claros, se puso Sharif en manos de sus "mejores acompañantes musicales" para tratar de "actualizar sobre todo los trajes musicales" con los que viste sus palabras "para que tengan un sonido más contemporáneo".

"Soy consciente de este cambio generacional musical que estamos viviendo. Pero en ningún momento traicionando mi esencia ni al mimo lírico con el que he escrito siempre", subraya, al tiempo que apunta que han tratado de "meter mucha diversidad de pinceladas de colores para crear una música muy ambiental que crea atmósferas sobre las que flotar y rapear", señala.

Para cumplir este objetivo, el zaragozano se alió con Lex Luthorz como productor principal, al que acompañan también Acción Sánchez, Hazhe y Gordo del Funk. Y la guinda la ponen unos invitados especiales que aportan aún más diversidad al conjunto: "Me he atrevido un poco más y hay colaboraciones quizás un poco insólitas".

Entre esos invitados están talentos consolidados como Miguel Campello, Maka (Dellafuente), Natos, Suite Soprano, Jor.G, Aldo y Bombony Montana. "Me gusta aplaudir e intentar apoyar a todas las personas que admiro. Y nunca se me caerán los anillos por eso. El arte bien entendido tiene que potenciar eso", explica sobre estas colaboraciones que le hacen sentir especialmente orgulloso.

INSEGURIDAD ANTE EL CAMBIO

"Por definición, los artistas tenemos cierto grado de inseguridad con lo que creamos", confiesa reflexionando sobre la acogida de este nuevo paso en su evolución, para acto seguido apostillar: "La colleja está a la vuelta de la esquina. Tenía algo de miedo por los cambios musicales y las colaboraciones eclécticas, pero ahora con el disco en la calle ya he superado esas inseguridades".

Y prosigue: "Me daba miedo porque he tardado dos años en sacar un disco y noto que el circuito ha cambiado. Es una época muy rápida en la que los artistas no dejan de sacar referencias constantemente, pero yo me encierro en el estudio a escribir despacito. Luego pienso que igual la gente no se acuerda de mi, pero es muy gratificante que te vuelvan a prestar atención y sigan ahí. Supongo que cuando consigues conquistar las almas de los oyentes, de alguna manera te pertenecen".

Reflexiona en este punto sobre esa conexión que establece con sus seguidores, resaltando que "en el rap la honestidad es muy importante". "En un primer momento más aún, porque en España no importamos el formato gangsta norteamericano de coches y mansiones, sino que se vendía esa especie de rap introspectivo, existencial con un perfil muy filosófico", apunta.

Por eso, afirma que "al final a la gente le gusta leer cosas con las que se pueda sentir identificada y, si hablas de lo que eres, es más fácil conectar porque la gente se ve reflejada". "Lo mágico de la música es que hablando de ti estás hablando de todos", subraya, para acto seguido reconocer que "a veces" le gustaría poder abstraerse y tener capacidad de inventarse "historias".

GIRA DE PRESENTACIÓN

La presentación de Acariciado mundo comenzará el 2 de febrero de 2018 en el Red Club de Mallorca. Después, turno para Sevilla (9 de febrero, Sala La Calle), Granada (10 de febrero, El Tren), Burgos (7 de abril, Sala La Rua), Madrid (13 de abril, Ochoymedio Club) y Málaga (21 de abril, La Trinchera).

Estas son las primeras fechas, pero habrá más, pues sus planes pasan por "como mínimo repetir las ciudades de la última gira" hasta llegar a una treintena de actuaciones en España. "Y en América como poco México y Colombia. Me encantaría probar en Argentina, Chile y Uruguay, porque cada vez recibo más mensajes desde allí. Soy un animal del escenario, me encanta, me lo paso súper bien", concluye.