El cantautor Arístides Moreno anuncia su retirada indefinida tras 22 años en los escenarios

El cantautor canario Arístides Moreno ha anunciado en su página oficial de 'Facebook' su retirada indefinida de los escenarios tras una carrera musical que comenzó hace veinte años con la publicación de su primer disco, 'Samba de otro mundo'. "Nada es para siempre; todo es transitorio; todo lo que acontece conviene, pero hay que dejar pasar tiempo para saber en qué nos conviene", afirma el artista en una entrada titulada 'Mi canción de despedida'.

Arístides Moreno reconoce que le hubiera gustado "tener la energía suficiente" para celebrar el vigésimo aniversario del lanzamiento de su primer trabajo poniendo en marcha "los muchos proyectos que quedaron en la recámara" de su "abundante creatividad", pero anuncia que lo celebrará retirándose "indefinidamente", no sabe "si por un tiempo o definitivamente", de la que ha sido su profesión durante veintidós años.

El cantautor indica que si tuviera que contar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, tendría que hacer un vídeo "UPSCL" donde contar todas las barreras que tuvo que superar como artista. Sin embargo, prefiere quedarse "con la cantidad ingente de seres bonitos y divinos" con los que ha compartido "momentos maravillosos" dentro y fuera del escenario, "en este viaje por el espacio-tiempo que me ha regalado la música como profesión, y que es la que dejo, ya que la otra, la música de mi vida, sigue sonando a través de mi todos los días, me dedique a lo que me dedique".

El artista canario ha agradecido a todos los que han pasado por su vida profesional y personal, sobre todo a aquellas personas que durante estos últimos cinco años de profesión -"los más difíciles"- le han acompañado, así como a sus amigos, familiares, a Fufi, artistas con los que le hubiera gustado trabajar y a los que les propuso proyectos, y a todos los que escuchan sus canciones, han pasado por sus conciertos o han "encendido sus ojos" dejándole ver "sus corazones".

Arístides Moreno admite que se siente "vivo, abierto al cambio y en disposición", y cuenta que lleva unos ocho años "dándole vueltas" a esta decisión y que se siente "aliviado". También anuncia que, pese a su retirada, cumplirá con los compromisos que tiene cerrados para este año, que "son tres o cuatro", y ahora se va "con Fufi al Tamadaba a despedir este 2017 y darle la bienvenida al maravilloso 2018.

"Mis más sentidas emociones y mejores deseos para el año que comienza. Mi más sentido agradecimiento. Que la música y este amor que nos une nos acompañen en la vida. Hasta el infinito y mas allá", termina su carta de despedida.