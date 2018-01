Chiquetete la lía haciendo de Gaspar en un colegio: se quita la barba y descubre a los niños el secreto de los Reyes Magos

El cantante andaluz Chiquetete ha protagonizado el momento más polémico de las Navidades durante su aparición vestido del Rey Mago Gaspar en el colegio Hermanas de la Cruz en la localidad sevillana de Carmona.

Antonio José Cortés Pantoja, de 69 años, decidió en un momento dado hacer una inesperada confesión a los pequeños que aguardaban con ilusión la llegada de los Magos de Oriente.

"Me preguntaba yo si estábais contentos con esos juguetes porque yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobres cantando", comenzó a reflexionar tras quitarse la barba de Rey Mago.

"Yo soy cantante, soy Chiquetete", descubrió, antes de empezar a entonar algunas de sus canciones frente a los atónitos pequeños, que desconocían por completo su identidad y creían estar ante Gaspar.