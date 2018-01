Radiohead denuncia a Lana del Rey por el plagio de una canción

La artista insiste en que no se inspiró en 'Creep' para hacer 'Get Free'

"Es verdad lo de la demanda", tuiteó la cantante estadounidense

La cantante Lana del Rey. Imagen: Reuters

La cantante estadounidense Lana del Rey anunció el domingo que los británicos Radiohead la han denunciado por considerar que una de sus canciones se parece demasiado a su tema Creep.

La artista, de 32 años, insiste en que no se inspiró en el éxito de los roqueros para hacer Get Free. La canción de la discordia, que forma parte del álbum Lust for Life, abre con unos acordes de guitarra parecidos a los de Creep.

"Es verdad lo de la demanda", tuiteó la cantante estadounidense. "A pesar de que yo sé que mi canción no se inspiró en Creep, Radiohead cree que sí y quieren el 100% de los derechos. Yo les he ofrecido el 40% en los últimos meses pero ellos solo aceptan el 100. Sus abogados han sido implacables, por lo que nos veremos en los tribunales".

De este modo, Del Rey confirmó la denuncia después de que el diario británico The Sun avanzara la noticia, en la que asegura que la cantante les propuso un acuerdo, aunque Radiohaead lo rechazó.

Aquí puedes comparar las dos canciones:

