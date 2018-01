Las ciudades a las que más nos transportan las canciones

A nivel España, Madrid, Barcelona y Granada lideran

Nueva York lidera el top 10 del ranking internacional

Madrid ocupa la posición número 22 del listado global

Imagen: Getty

Las canciones nos pueden trasladar a cualquier lugar del mundo, pero hay sitios más privilegiados que otros. ¿Cuáles son las ciudades que más aparecen en las canciones?

Holidu y Musixmatch han hecho un ranking de las ciudades españolas y a nivel mundial que más aparecen en letras de canciones. En el top 10 español (ver aquí tabla desplegada en .jpg), la clasificación la gana Madrid, seguida de Barcelona y Granada.

1. Madrid. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Con el primer puesto de la lista, Madrid se alza como la capital de la música española, y es que solo en castellano 2.890 canciones mencionan la ciudad o la incluyen en su título. Madrid inspira con su día a día a artistas mundialmente conocidos como Shakira y su Te dejo Madrid, iconos de la música española como o el Arde Madrid de Mikel Erentxun o a poetas como Joaquín Sabina y su Pongamos que hablo de Madrid.

2. Barcelona. It was the first time that we met Barcelona! En segundo lugar, con alrededor de 1.600 menciones, Barcelona tiene el honor de ser una de las ciudades más populares de España y de Europa. Sólo Barcelona tiene el gran honor de haber recibido una oda por parte del mismísimo Freddie Mercury.

3. Granada. Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano. La tierra soñada por ¡tantos! cierra el podium español con menciones en 970 canciones. Seguramente por su estrecha relación flamenca y por el innegable encanto de la Alhambra, Granada se cuela sorprendentemente en esta posición.

4. Sevilla. Tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando... En cuarta posición nos conquista Sevilla, con su feria, su semana santa, con su barrio de Triana y con 855 canciones que la mencionan, y es que ¿quién no ha cantado alguna vez su nombre?

5. Valencia. Es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Quizás la referencia musical ligada a Valencia que aparece con más fuerza en nuestro imaginario es la mítica ruta del Bakalao y la figura indiscutible de Chimo Bayo, pero la capital fallera es mucho más, es flores y color, es playas y paella y bien queda reflejado en las 547 canciones que la mencionan.

6. Málaga. Será sal, arena y mar. Málaga para mí tú siempre serás. La capital de la costa de sol se hace con el sexto puesto con 328 canciones que la mencionan.

7. Zaragoza. Ciudadano del mundo entero, A Zaragoza llevo en mi corazón

8. Cádiz. En un carnaval, Cadiz de la chirigota, de manos que buscan...".

9. Jaén. Y el olor de cantaores al llorar, Y mi luna de jaén baja de luto a caminar

10. Salamanca. Tierra mía, De arte y sabiduría.

Nueva York, capital mundial de las canciones

A nivel internacional (ver aquí el ranking desplegado en .jpg), el número uno se lo lleva Nueva York, el dos, Londres y el tercer puesto va para París. EEUU lidera este top 10 con cinco ciudades en la lista. Europa le sigue muy de cerca y cuela cuatro en muy buena posición.

Aunque Nueva York es la clara ganadora del ranking con más de 30.000 menciones, Londres y París, nombradas más de 10.00 y 15.000 veces, completan el podio por delante de otra ciudad europea, Roma, que con su cuarto lugar afianza la importancia del viejo continente en la música. Todas ellas desbancando a grandes iconos del panorama musical como Nueva Orleans o Miami, no tan mencionadas pero adoradas por productores, estudios y artistas de diversas índoles.

En séptimo lugar llega la capital alemana con 6.267 menciones, por delante de Atlanta y Houston. El último lugar del top 10, siendo la única ciudad no europea o estadounidense de la lista, es para Tokio que se hace con 4.719 menciones.

Madrid se queda en la posición número 22 del ranking mundial por detrás de Washington y justo antes que La Habana, mientras que Barcelona aparece en el puesto 29.