Agotados los abonos de tres días para el Mad Cool Festival 2018 a seis meses de su celebración

El festival se celebrará del 12 al 14 de julio en Valdebebas

El cartel de esta edición. Image: archivo

Enlaces relacionados Así es el cartel por días

Apenas un mes después de que salieran a la venta y a falta de sies meses para su celebración, Mad Cool Festival 2018 ha convencido al público agotando los abonos de tres días.

La tercera edición del festival reunirá en Madrid a grupos de la talla de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Tame Impala, Nine Inch Nails, Massive Attack, Franz Ferdinand, Kasabian, Justice, Snow Patrol, Alice In Chains, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive-In y muchos otros.

La organización del Mad Cool 2018, que se celebrará del 12 al 14 de julio, anticipa que todavía se seguirán anunciando nuevas incorporaciones al cartel durante "las próximas semanas".

"A partir de este momento ya sólo están a la venta las últimas existencias de abonos y entradas VIP, así como las entradas de día (hasta completar aforo) y el Mad Cool Ticket Pack de venta exclusiva en tiendas Fnac y fnac.es, que incluyen entrada para los tres días del festival, pero sus unidades son limitadas", concluye el comunicado remitido a Europa Press.