Muere Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries

Estaba en Londres para realizar una breve sesión de grabación

The Cranberries alcanzó la fama en la década de los 90

'Zombie' y 'Just My Imagination', dos de sus temas más conocidos

Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries. Imagen: Getty

Enlaces relacionados Muere el último de los Motörhead clásicos

Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, ha muerto de manera repentina este lunes a los 46 años en Londres, donde se encontraba para realizar una breve sesión de grabación, según ha confirmado su publicista. Por el momento se desconocen más detalles al respecto.

"Los miembros de la familia están desconsolados al escuchar las últimas noticias y han pedido privacidad en este momento tan difícil", ha escrito su publicista en un breve comunicado.

The Cranberries es una banda de rock irlandesa que alcanzó la fama en la década de los 90 con su álbum debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?. El último disco del grupo, Something Else, el cual cuenta con 10 éxitos de la banda en versión acústica más tres nuevas canciones, fue lanzado el 28 de abril de 2017.

O'Riordan, nacida en Limerick (Irlanda) en 1971, ha sido vocalista del grupo desde 1990. No obstante, eso no le impidió lanzar una carrera en solitario. En 2007 sacó su primer disco titulado Are you listening? y en 2009, el segundo, titulado No baggage.

Zombie, sobre el conflicto de Irlanda del Norte, es una de las canciones más conocidas del este grupo de rock alternativo, perteneciente al disco No Need to Argue (1994):

</p>

Otra de las canciones más exitosas del grupo fue Just My Imagination (Bury the Hatchet 1999):