Jack White se incorpora al cartel del Mad Cool

Los días 12, 13 y 14 de julio en el Espacio Mad Cool de Valdebebas

Jack White. Imagen: Reuters

El Mad Cool Festival 2018 ha confirmado este jueves la presencia en su cartel de Jack White, fundador de The White Stripes, además de a otros 14 artistas, para esta tercera edición que, a seis meses de su celebración, ya ha agotado sus abonos, según ha confirmado la dirección del certamen en una nota.

El Mad Cool será los días 12, 13 y 14 de julio en el Espacio Mad Cool de Valdebebas-Ifema y cuenta ya con 75 "artistas consolidados y noveles cuyo denominador común es la autenticidad". Entre los artistas que han confirmado su presencia en el festival destaca el cabeza de cartel del viernes 13, Jack White, que regresa a España por primera vez desde 2012.

Mad Cool 2018 también ha anunciado las actuaciones de Richie Hawtin Close, Daniel Avery y Odesza con "música electrónica de culto"; en el campo del rap Young Fathers y Blackbear, con su primer concierto en nuestro país, y "trovadores modernos" como James Bay, Leon Bridges, Kevin Morby o "el inconfundible" Eels (Mark Oliver).

El festival no olvida la participación femenina e incorpora a Wolf Alice y The Big Moon, un grupo de rock que "está causando furor en Reino Unido gracias a su actualización de los sonidos 'grunge' y 'britpop'".

Además, entre las nuevas confirmaciones aparecen "grandes apuestas nacionales", como Toundra con el género post rock; el rock psicodélico de Rufus T. Firefly o el punk rock de Biznaga.

Todos ellos se suman a una prolífica oferta musical que ya incluía importantes nombres como los de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens of The Stone Age, Massive Attack, Nine Inch Nails, Kasabian, Justice, Fleet Foxes o MGMT.