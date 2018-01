José González llega a Madrid el 1 de octubre junto a The String Theory de la mano de SON Estrella Galicia

19/01/2018 - 17:52

El cantautor sueco José González llegará al Teatro Lope de Vega de Madrid, el día 1 de octubre, acompañado de la orquesta filarmónica 'The String Theory' de la mano de SON Estrella Galicia, según ha informado la compañía.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Con obras en solitario como 'Veneer' (2003), álbum debut con el que consiguió vender más de un millón de copias, 'In Our Nature' (2007) o 'Vestiges & Claws' (2015), González ha llevado a cabo giras en Europa, América del Norte, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

Según la promotora, con un sonido "distintivo" en forma de "puzzle" entre su registro vocal e influencias de artistas como The Beatles, Silvio Rodríguez, Agustín Barrios o Nash, González ha actuado en lugares emblemáticos como la Ópera de Sydney, el Walt Disney Concert Hall en Los Angeles, The Beacon Theatre en Nueva York o The Cirkus en Estocolmo.

Además, González ha participado en la banda sonora de 'La Vida Secreta de Walter Mitty', con una versión de 'This is How We Walk On The Moon' para la compilación de Red Hot + Arthur Russell. Además, su versión solista de la canción de Junip 'Far Away' ganó el premio 'Best Song in A Game' en los Spike Video Awards.