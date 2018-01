Slayer se separarán tras una última gira mundial

Por ahora Slayer no anuncia todavía las fechas de esta gira final

Ya en 2016 Tom Araya anticipó la posibilidad de una retirada

Tom Araya, vocalista de Slayer. Imagen: Reuters

Slayer han anunciado este lunes sus planes de separarse después de hacer una última gira mundial. El anuncio llega a través de un vídeo compartido por la banda de thrash metal estadounidense titulado The End is Near... Slayer to make its exit with one, final world tour.

En el vídeo en cuestión, de apenas medio minuto de duración, se encadenan imágenes de las diferentes épocas del grupo desde su fundación en 1981 en Huntington Park (California, Estados Unidos) hasta la actualidad.

Por ahora Slayer no anuncia todavía las fechas de esta gira final, si bien se rumorea que dará una serie de conciertos por Norteamérica durante el próximo verano con Lamb of God, Anthrax, Testament y Behemoth, según apunta el sitio Blabbermouth.

Ya en 2016 el vocalista y bajista Tom Araya anticipó la posibilidad de una retirada en entrevista con Loudwire: "Es momento de recoger mi pensión. Estoy agradecido de haber estado por aquí durante 35 años, eso realmente es mucho tiempo".

Y aún añadió: "Así que sí, es el momento. Porque cuando empezamos, todo era genial, porque éramos jóvenes e invencibles. Y entonces llega un momento en el que te conviertes en un hombre de familia y se me hace duro estar volando de aquí para allá".

Sea como fuere, Slayer han estado de gira permanente durante los últimos años presentando su último disco, Repentless (2015, Nuclear Blast), incluyendo actuaciones en varias ciudades españolas.