El Download Festival confirma a Arch Enemy como nueva incorporación al cartel

Madrid, 23 ene (EFE).- El Download Festival 2018, que se celebrará del jueves 28 al sábado 30 de junio en la Caja Mágica de Madrid, ha confirmado hoy la incorporación de Arch Enemy al elenco de artistas, en un cartel que ya cuenta con bandas como Avenged Sevenfold, Guns N'Roses, Ozzy Osbourne y Judas Priest, entre otros.

La banda sueca Arch Enemy, "una de las pocas bandas que hoy en día capturan la intensidad e integridad del 'heavy metal'", interpretará en el evento su disco "Will to Power" (2017), con Alissa White-Gluz como vocalista y Jeff Loomis a la guitarra.

El grupo encargado de estrenar el cartel del "festival de rock y metal de referencia" será Avenged Sevenfold, el jueves 28 de junio, junto a Marilyn Manson, A Perfect Circle, Rise Against, Arch Enemy, Pennywise y Kreator, entre otros.

Las bandas que llegan el viernes 29 son Parkway Drive, Bullet For My Valentine, Clutch, Underoath, Thrice, Moose Blood, Creeper y The Pink Slips, en una noche que cerrará Guns N'Roses.

El último día de festival, el sábado 30, Ozzy Osbourne encabezará el cartel y tocará junto a Judas Priest, Volbeat, Baroness, L7, In This Moment y Shinedown.

El Download Festival llegó a España en 2017, después de 14 ediciones en Reino Unido y una en Francia, lo que convierte a España en el tercer país en acoger este festival, considerado "el más importante del mundo", como ha asegurado en una nota Live Nation, organizador del evento.