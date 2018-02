Liam Gallagher, ex de Oasis, actuará en el Sonorama

Se celebrará en Aranda de Duero del 8 al 12 de agosto

Bunbury, IZAL, Dorian y Xoel Lópe también estarán

El cantante inglés Liam Gallagher. Imagen: Reuters

El cantante inglés Liam Gallagher, excomponente de Oasis, actuará en la vigésimo primera edición del Festival Sonorama Ribera, que se celebrará en Aranda de Duero del 8 al 12 de agosto.

El menor de los Gallagher, cuya presencia en esta cita musical ha sido confirmada este viernes, llegará a Aranda de Duero con su último trabajo discográfico bajo el brazo, el primero en solitario y cuyo nombre es As you were.

Liam Gallagher se suma así a un plantel en el que ya han confirmado su presencia Bunbury, IZAL, Dorian y Xoel López.