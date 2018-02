Liam Gallagher, ex de Oasis, actuará 11 de agosto en Sonorama de Aranda Duero

Aranda de Duero (Burgos), 2 feb (EFE).- El cantante inglés Liam Gallagher, excomponente de Oasis, actuará el sábado 11 de agosto en el Festival Sonorama Ribera de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, según ha confirmado a Efe su director, Javier Ajenjo.

La organización de Sonorama Ribera ha anticipado hoy la inclusión del pequeño de los Gallagher como cabeza de cartel internacional de la vigésimo primera edición de esta cita que se celebrará entre el 8 y el 12 de agosto y en la que también estarán Bunbury, Dorian, IZAL, Xoel López o La M.O.D.A.

"Es algo increíble para nosotros. Nadie se podía imaginar algo así. Es un paso más para Sonorama, la primera vez que tenemos un artista de este calibre", ha señalado Ajenjo.

Ha recordado que el ex de la banda de rock de Mánchester es también cabeza de cartel en el FIB de Benicassim y que está agotando en apenas una hora las entradas de los conciertos que está ofreciendo en todo el mundo.

Gallagher llega a Sonorama Ribera con su último disco bajo el brazo, "As you were"; un trabajo que es el primero que publica en solitario, que ha recibido muy buenas críticas y con el que está marcando importantes hitos en la industria musical.

"Es, sin lugar a dudas, uno de los artistas del año", ha explicado el coordinador de Sonorama.

Se intentará que este concierto sea especial y realice un repaso de su trayectoria con Oasis. "Intentaremos que sea algo mágico. Y creemos que lo conseguiremos. Ha entendido la filosofía del festival", ha añadido.

Con la incorporación de Liam Gallagher al plantel de artistas de Sonorama no se da por cerrado el listado de actuaciones, ya que Ajenjo ha aventurado que "todavía habrá sorpresas".

De hecho, ha adelantado que marzo se dedicará a las bandas emergentes, una de las señas de identidad del festival arandino, y se anunciará una por día.

Ajenjo ha reconocido que están "preocupados" ya que con las dimensiones que alcanza Sonorama Ribera cada edición resulta "vital e innegociable" contar con el nuevo recinto donde ubicar los actos centrales del festival.

"Lo necesitamos. Por el bien del festival, por el futuro del festival. Y porque lo necesita Aranda. No se puede ser el mejor festival de España sin un recinto adecuado", ha reflexionado.

En este sentido, el director de Sonorama ha explicado que Art de Troya, la asociación sin ánimo de lucro que promueve el festival, ha asumido íntegramente el coste de la redacción del proyecto de acondicionamiento de 'el Picón', la parcela de más de 50.000 metros cuadrados de titularidad municipal en la que se quieren ubicar los actos centrales de esta cita musical.

La adecuación de ese espacio en ningún caso supondrá su uso en exclusiva para Sonorama, ya que se plantea como "un espacio verde para todos, que proporcionará a Aranda de Duero un lugar a solo 250 metros del centro al que poder llevar todas esas actividades que se están realizando ahora en lugares que no reúnen unas condiciones mínimas".