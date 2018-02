Cs pide limitar la reventa 'on line' tras agotarse las entradas para U2 nada más salir a la venta

2/02/2018 - 17:33

Ciudadanos ha urgido de nuevo al Gobierno a regular y limitar la reventa 'on line' de entradas a espectáculos y actividades recreativas, tras lo ocurrido con los dos conciertos que U2 ofrecerá en España y cuyos pases se agotaron poco después de que salieran a la venta.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

A través de una proposición no de ley, la formación naranja pide la modificación del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. A su juicio, la reventa en Internet está "desbocada", mientras los consumidores que compran las entradas a su precio real están en "clara indefensión".

El texto, firmado por los diputados Félix Álvarez, Marta Rivera de la Cruz y Guillermo Díaz, apuntan que el principal problema de la regulación actual a nivel nacional es que está "anticuada" y no contempla expresamente qué sucede con la reventa de entradas que se realiza a través de medios telemáticos.

ANTERIOR A LOS SISTEMAS TELEMÁTICOS

Según explica Ciudadanos, en su día no se pudo incluir este tipo de venta en la normativa porque dichos medios no existían y, aprovechando este vacío legal, han surgido numerosas plataformas en Internet de reventa de entradas que actúan como intermediarios entre personas que quieren vender la entrada, con ánimo de lucro mayoritariamente, y personas que desean comprarlas y no las pueden adquirir por los cauces oficiales.

"Esta práctica supone que, en numerosas ocasiones, las entradas más asequibles se agotan en unas pocas horas y reaparecen por centenares en la reventa con el precio incrementado considerablemente. Expulsando del evento a aquellos más vulnerables económicamente y aumentando el precio medio de la entrada", señala la formación.

EL GOBIERNO DICE QUE "NO ES NORMAL"

El caso de las entradas de U2 ha alarmado al Gobierno. El propio ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, se ha mostrado este viernes convencido de que es la policía la que tiene qué investigar qué está ocurriendo exactamente.

En opinión del ministro, no es "normal" que a los pocos minutos de salir a la venta se acaben las entradas causando un "perjuicio" a la gente que quiere asistir y que ve que en otras web le venden las entradas a un precio superior. Un incremento de precio que, a su juicio, constituye "una estafa" para los propios grupos, en este caso U2, que no perciben ese incremento.

"Tenemos que acabar con ello, tiene que haber transparencia en todos esos procesos", ha insistido. El ministro ha recordado que ya se ocuparon hace unos meses de este tema con los conciertos de Joaquín Sabina y Alejandro Sanz. Además, ha comentado que llevó esta cuestión a la Conferencia Sectorial de Cultura, porque es "competencia de las comunidades autónomas", donde se estableció una comisión que está estudiando modificaciones legales para resolver esta cuestión.